Drie reisadviseurs lopen vanuit Tilburg naar Den Haag om petitie te overhandigen

Morgen (24 juni) starten drie reisadviseurs aan een driedaagse wandelroute vanuit Tilburg naar het Binnenhof in Den Haag, waar de petitie ‘help de reisbranche overleven’ wordt aangeboden.

De petitie ‘help de reisbranche overleven’ startte enkele weken geleden en is inmiddels zo’n 7500 keer getekend. Er wordt hiermee aandacht gevraagd voor deze kleinere ondernemers die als een van de eerste branches ‘op slot’ ging en vermoedelijk ook weer als een van de laatsten ‘open’ kan. “Zonder extra steun zal 75% van deze reisondernemers binnen nu en een jaar haar deuren moeten sluiten. Ondanks code geel voor diverse landen binnen Europa staan nog maar weinig mensen te popelen om op reis te gaan of een reis te boeken. Reizen buiten Europa zit er volgens de ANVR deze zomer ook niet meer in. Een reisadviseur krijgt in Nederland echter pas betaald als de klant daadwerkelijk op vakantie is gegaan. Dit betekent dat deze branche vanaf november al gratis aan het werk is geweest, want alle toen geboekte reizen werden door overheidsmaatregelen vanaf 15 maart jl. geannuleerd”, laten de initiatiefnemers weten.

“Afgelopen week hebben hierdoor al diverse reisbureaus hun deuren moeten sluiten. Met ruim 24.000 mensen in deze branche is extra hulp noodzakelijk. Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd in de Tweede Kamer waaronder een ‘mayday mayday’ bericht afgelopen donderdag tijdens het luchtvaartdebat.

De driedaagse wandeling begint morgenochtend voor Jeroen ‘t Hart, Terry van den Berg en Bram Beurskens vanuit Tilburg via Geertruidenberg, Dordrecht, Rotterdam en Delft om uiteindelijk vrijdag rond het middaguur aan te komen op het Binnenhof in Den Haag. Het tekenen van de online petitie is nog mogelijk tot aanstaande vrijdag 9.00 uur. Op dat moment zal de petitie op een stick worden gezet en enkele uren later ‘coronaproof’ worden overhandigd.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.