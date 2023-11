Op 28 september werd reisorganisatie Vacansoleil failliet verklaard. Een ingrijpende gebeurtenis voor de oorspronkelijke 300 medewerkers. Half oktober werd bekend dat het reismerk Vacansoleil een doorstart maakt met acht tot tien medewerkers. De rest van de medewerkers moet op zoek naar een nieuwe baan.

Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reissector, ondersteunt de (oud)medewerkers van Vacansoleil bij het vinden van een nieuwe baan. Esther Gathier, manager Reiswerk, zegt: “Veel (oud)medewerkers van Vacansoleil willen graag in de reisbranche blijven werken. Reiswerk hoopt deze grote groep medewerkers en de ervaring en kennis die zij hebben te kunnen behouden voor de sector.’’

Mobiliteitsplatform ‘Snel weer aan het werk’

Reiswerk heeft het mobiliteitsplatform ‘Snel weer aan het werk’ gelanceerd. Het bestaat uit verschillende tools waarmee de kans op het vinden van een nieuwe baan kan worden vergroot.

Op de pagina ‘Snel weer aan het werk’ kunnen (oud)medewerkers terecht voor informatie over het verliezen van hun baan, sollicitatietips en tools om het sollicitatieproces te ondersteunen, zoals een cv-check, sollicitatietraining en meer. Ook is hier de grootste vacaturebank van de reisbranche te vinden, waarop momenteel vacatures op elk niveau en elk vakgebied staan.

Blijven ontwikkelen met Travel College

Reiswerk heeft het thema “Snel weer aan het werk” toegevoegd aan Travel College, het gratis leerplatform voor medewerkers in de reisbranche. Dit thema is speciaal voor (oud)medewerkers van Vacansoleil en biedt modules over solliciteren en personal branding. Daarnaast heeft Reiswerk een aantal tools beschikbaar gesteld die hen helpen bij het vinden van hun talenten en drijfveren. Zoals de “Drijfveren scan” die inzicht geeft in de manier van handelen, wat iemand leuk vindt om te doen, waar iemand energie van krijgt en waar iemand goed in is. En de e-learning “Onderscheidend vermogen” die helpt bij het benoemen van kwaliteiten en ontdekken van talenten.

Het is belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, ook in deze tijd. Daarom blijft Travel College, de leeromgeving, voorlopig beschikbaar voor de (oud)medewerkers.

Reiswerk helpt (oud)medewerkers aan nieuw begin in de reisbranche

Reiswerk vraagt (oud)medewerkers hun profiel met hen te delen, zodat dit profiel gedeeld kan worden met reisbedrijven die openstaande vacatures hebben. Zij roepen de reisbedrijven op om bij de invulling van hun vacatures prioriteit te geven aan deze profielen. Voor de sector is het belangrijk dat (oud)medewerkers van Vacansoleil hun kennis en ervaring kunnen blijven inzetten in de reisbranche. Zowel medewerkers die hun profiel willen delen als werkgevers die inzage willen in deze profielen kunnen dat via een e-mail aan info@reiswerk.nl laten weten.

Heb je als (oud)medewerker van Vacansoleil vragen of wil je meer informatie?

Reiswerk hoopt met de door hen aangereikte tools een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op via info@reiswerk.nl.