Deze week publiceerden we het bericht dat de kosten voor een ESTA-aanvraag op 30 september gaan stijgen van 21 naar 40 Amerikaanse dollar en dat reizen naar de Verenigde Staten daarom duurder wordt. Maar dat geeft een verkeerd beeld over het totaalplaatje volgens Natasja Eshuis (Directeur Travel Trend). “Reizen naar de Verenigde Staten wordt juist goedkoper, mede door de gedaalde dollar.” Natasja geeft meer tekst en uitleg.

Kan je toelichten hoe groot het effect van de gedaalde dollar precies is voor Nederlandse reizigers?

“Afhankelijk van de vergelijking die je maakt, is de waarde van de Amerikaanse dollar sinds januari 2025 rond de 10 tot 14 procent gedaald. Dat werkt door in de prijzen van reizen. Indirect heeft de zwakkere dollar ook tot een verlaging van de vliegtarieven geleid.”

Op welke onderdelen van een reis, zoals hotels, auto’s of excursies, merken klanten het meeste voordeel?

“Op al deze reisonderdelen merken klanten het verschil, want deze worden in Amerikaanse dollars ingekocht door reisorganisaties, of de klant betaalt deze ter plaatse in dollars. Stel dat je met een gezin van vier personen een excursie hebt geboekt die 100 Amerikaanse dollars per persoon kost. Ik heb zojuist via Google de actuele waarde van 1 Amerikaanse dollar opgevraagd. Google geeft 86 eurocent als antwoord. Zou je dezelfde vraag begin januari hebben gesteld, dan zou dat 97 cent zijn geweest. Dat is een verschil van 44 euro op één excursie. Tijdens een rondreis door het westen van de VS worden gemiddeld zestien overnachtingen gemaakt en evenzoveel dagen een auto gehuurd. Er wordt benzine getankt en maaltijden afgerekend. Het prijsverschil op al die reisonderdelen telt lekker op.”

Hoeveel goedkoper zijn vliegtickets naar de VS nu gemiddeld?

“Ik zou graag een percentage willen noemen, maar zo eenvoudig is dat helaas niet. Een prijsvergelijking is sterk afhankelijk is van de vertrekdatum, route, boekingsklasse en andere factoren. Wij zien wel dat naar de VS lagere prijzen de huidige trend zijn, ook als je kijkt naar de tarieven die voor 2026 al geladen zijn. Je moet het eigenlijk zo zien: in de post-coronajaren werd er heel veel gereisd. Iedereen was blij dat vliegreizen weer mogelijk waren. De vraag naar vliegtickets was groot, dan is het logisch dat airlines de prijzen hoog houden. Die grote vraag moet je niet alleen vanuit het perspectief van de Nederlandse markt zien. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines en Delta Air Lines hadden ook te maken met een grote vraag vanuit de thuismarkt. Vanwege de sterke Amerikaanse dollar van die jaren was het voor Amerikanen interessant om een vakantie naar Europa te maken. Daarnaast gaven ook Nederlandse reizigers de afgelopen twee jaar hun geld graag uit aan mooie reizen. Een goede markt aan beide zijden van de oceaan, dus hoge prijzen voor vliegtickets. Nu is de vraag gedaald en daarmee ook de prijs.”

Hoe lopen de boekingen naar de VS bij Travel Trend?

“Voor de komende winter nog matig, al zien we wel dat Florida aantrekt. Dat is een positief signaal, want Florida heeft in de winteromzet van de VS een relevant aandeel. Voor de zomer 2026 komen de eerste boekingen binnen, vooral voor de meivakantie en het hoogseizoen. De aantallen zijn in deze periode van het jaar altijd wat laag, meestal komt de drukte van Amerika-boekingen in november echt op gang. Het duurt dus nog even totdat we een beter beeld krijgen. Goed om te weten: Travel Trend maakt voor offertes naar Amerika sinds augustus gebruik van een nieuw systeem, dat ons in staat stelt om sneller offertes te maken en te wijzigen. Ik hoop dat we met elkaar een mooie inhaalslag gaan maken.”

Hoe groot is de invloed van negatieve berichten over de VS op de vraag naar de bestemming?

“In januari en februari van dit jaar was er negatieve berichtgeving rond de grensformaliteiten. Die berichten kwamen precies in de piek van het boekingsseizoen en dat heeft zeker invloed gehad. Wat er werd gecommuniceerd was nogal ongenuanceerd en had geen betrekking op Nederlandse toeristen. Toch heeft het mensen wel aan het denken gezet en dat begrijp ik. Je wilt onbezorgd op vakantie en niet bang zijn dat je problemen ondervindt aan de grens. Die problemen zijn er ook niet geweest. Mensen die dromen van een mooie roadtrip door de VS hoeven die angst dan ook echt niet te hebben. Alleen al van onze eigen medewerkers zijn er dit jaar meer collega’s zonder problemen naar de VS op vakantie of studiereis geweest, dan dat zich aan de grens enkele incidenten met toeristen uit andere landen hebben voorgedaan. Morgen stappen er weer twee in het vliegtuig, voor een studiereis door het westen. Ik ben opgelucht dat deze storm aan berichten is gaan liggen.”

Welke argumenten zouden reisagenten nu het beste kunnen gebruiken om klanten te overtuigen dat een reis naar de VS juist nú interessant is?

“Staat een reis naar de VS op het wensenlijstje van de klant, dan is dit echt het moment om van het aantrekkelijke prijsniveau te profiteren.”

Welke regio’s of bestemmingen in de VS zijn nu volgens jou het meest aantrekkelijk om te boeken?

“Dat is lastig kiezen. Er is zo veel moois te zien en het hangt er ook erg van af of mensen voor de eerste keer naar de VS willen reizen en de hoogtepunten willen zien, of al vaker zijn geweest en op zoek willen naar de zogenaamde ‘hidden gems’. Voor deze tweede groep zou ik de (muziek)staten in het zuidoosten aanraden, of Oregon en Washington in het noordwesten. Of Alaska, wat een van mijn persoonlijke favorieten is.”