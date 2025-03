Na de modernisering van de vertrekhal en het security filter, gaat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) aan de slag met de volgende fase in het toekomstbestendig maken van de luchthaven. Dit betekent dat de werkplekken van de operationele afdelingen in de terminal worden verbeterd en er aanpassingen worden gedaan in het passagiersproces, zoals het aanbieden van meer self-service faciliteiten en het verbeteren van het horeca-en retail aanbod. RTHA laat weten dat met deze aanpassingen RTHA een hoge kwaliteit en service kunnen blijven bieden, ook bij de inzet van nieuwe type vliegtuigen met meer stoelcapaciteit.

Verbeteren werkplekken operationele afdelingen

RTHA begint na de zomer met het renoveren van de bovenste verdieping van het terminalgebouw. Hiermee worden de werk- en rustplekken voor de operationele afdelingen verbeterd en zullen zij dichter bij hun operationeel proces zitten. Deze afdelingen zitten nu nog in het naastgelegen ‘Bel-Air’ gebouw, hetgeen einde levensduur is en afgebroken zal worden. Ook de Havendienst zal verhuizen naar de terminal. Naar verwachting zullen de operationele afdelingen medio 2026 hun intrek nemen in de terminal.

Behouden hoge kwaliteit dienstverlening voor passagiers

Om het kwaliteitsniveau te blijven behouden, ook bij een toenemend aantal passagiers door de komst van nieuwe vliegtuigen van onder andere Transavia (Boeing 737-800 en Airbus A320Neo/A321Neo) en Pegasus (Airbus A321Neo), zullen er vanaf medio 2026 aanpassingen worden gedaan in het gehele passagiersproces in de terminal.

Door het aankomstpunt te verplaatsen naar een naastgelegen aankomstplein, wordt er meer ruimte gecreëerd in de terminal en krijgen vertrekkende passagiers meer mogelijkheden tot self-service bij het inchecken en afgeven van bagage. In de terminal, na het security proces, zal het het horeca- en retail aanbod worden verbeterd. Ook komt er een aanbouw om ruimte te creëren en te voorzien in de veranderende wet-en regelgeving en daarbij behorende behoeften van de Koninklijke Marechaussee en de Douane.

Kwaliteits- en duurzaamheidseisen

Bij de bouw en exploitatie van de terminal worden hoge kwaliteits- en duurzaamheidseisen gehanteerd. Er zal zoveel mogelijk gebouwd worden zonder afval en materiaal zal worden hergebruikt waar mogelijk. RTHA streeft naar een zo energie-neutraal mogelijk gebouw. De klimaatinstallaties worden geoptimaliseerd naar een zo laag mogelijk verbruik van energie.

Verbouwing

Voor de aanpassingen aan de benedenverdieping van de terminal is een Europese Aanbesteding gestart die begin 2026 zal zijn afgerond. Naar verwachting zal de hele verbouwing eind 2027 klaar zijn. De verbouwing zal gefaseerd worden uitgevoerd, waardoor de terminal gewoon open en toegankelijk is voor alle passagiers.