Rzeszów nieuwe bestemming van Wizz Air op Eindhoven Airport

Wizz Air vliegt vanaf 6 november twee keer per week tussen Eindhoven en Rzeszów in Polen. De Hongaarse luchtvaartmaatschappij vliegt in eerste instantie op maandag en vrijdag tussen Eindhoven en de Poolse stad.

Vanaf 20 december wordt gevlogen op dinsdag en zaterdag. Rzeszów is een opkomende universiteitsstad in Polen waar diverse bedrijven zijn gevestigd die actief zijn in innovatie en technologie. Daarnaast wordt ook toerisme een steeds belangrijkere economische factor. Rzeszów is de achtste Poolse bestemming die Wizz Air met Eindhoven verbindt. Hiermee komt het aantal bestemmingen van Wizz Air op Eindhoven Airport op 26.

