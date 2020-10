Schiphol: extra capaciteit voor contactloos inchecken bagage

Schiphol heeft 20 nieuwe bagage drop off punten in vertrekhal 1 geplaatst, waarbij reizigers zelf contactloos kunnen inchecken en hun bagage kunnen afgeven. Met deze nieuwe drop off punten wordt de capaciteit voor het inchecken van bagage voor Schengenreizigers vergroot.

Reizigers van negen verschillende luchtvaartmaatschappijen kunnen van deze nieuwe service gebruikmaken. Voor de nieuwe voorziening zijn twee balierijen omgebouwd. Naast de bagage drop off punten zijn in hetzelfde gebied ook selfservice incheckzuilen te vinden. Passagiers kunnen, na het verkrijgen van hun boardingpass, deze scannen bij een van de kiosken in het drop off gebied. Er wordt direct een bagagelabel uitgeprint die de reiziger zelf om de koffer labelt. Vervolgens gaat de reiziger naar een van de bagage drop off punten om daar binnen een minuut zelf de koffer in te kunnen checken.

Efficiënter

“Voor de reiziger en medewerker is het prettig dat deze nieuwe service, met het oog op het coronavirus, een contactmoment wegneemt. Ook voor het goed benutten van onze ruimte is dit een vooruitgang. In de vorige situatie was er voor iedere luchtvaartmaatschappij een aparte balierij, terwijl die niet altijd gebruikt werden. Met dit nieuwe concept is deze grote ruimte 24/7 door iedereen te gebruiken, een stuk efficiënter”, aldus Miriam Hoekstra – van der Deen (directeur Airport Operations bij Royal Schiphol Group).

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.