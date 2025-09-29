Schiphol wil de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen volgend jaar bevriezen, zodat vliegen via Schiphol betaalbaar blijft. Na een tariefstijging van 41% in 2025 stond voor 2026 een verdere verhoging van 5% gepland. Schiphol is voornemens om die stijging niet door te voeren. Over dit voorstel is de luchthaven momenteel in gesprek met luchtvaartmaatschappijen.

“We begrijpen dat de tariefstijging van 2025 een stevige impact heeft op luchtvaartmaatschappijen die van en naar Schiphol vliegen. Die stijging is nodig om te investeren in kwaliteit en om maatschappijen te stimuleren hun stilste toestellen in te zetten. Daar worden belangrijke stappen gezet”, laat CFO van Schiphol Robert Carsouw weten.

0%

“Tegelijkertijd zien we dat Schiphol financieel goed presteert en dat sommige maatschappijen Schiphol als te duur ervaren. Dat vraagt om zoeken naar de juiste balans. Daarom zijn we in gesprek over de tarieven en overwegen we om de geplande tariefstijging voor 2026 terug te brengen naar 0%. Zodat we Nederland op een efficiënte en betaalbare manier kunnen blijven verbinden met de wereld.”

2026

Volgens de luchthaven is de vrijwillige bijdrage van Schiphol een belangrijk element die de verdere verhoging voorkomt in 2026. Hiermee komt Schiphol de luchtvaartmaatschappijen tegemoet om de tarieven beheersbaar te houden. Schiphol kan dit voorstel nu doen, omdat het heeft ingezet op efficiëntie en kostenbeheersing van de luchthavenoperatie, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid op de luchthaven.

Kwaliteit

Ook blijft Schiphol investeren in kwaliteit, innovatie en het stimuleren van stillere en schonere vliegtuigen. Het voorstel maakt deel uit van de lopende consultatie met de luchtvaartmaatschappijen. Op basis van de reacties en inbreng van luchtvaartmaatschappijen in deze consultatie, neemt Schiphol eind oktober een formeel besluit over de tarieven.