Solmar.nl breidt haar vloot uit met zes gloednieuwe dubbeldekkers (Van Hool TDX27 Astromega), dankzij een gezamenlijke miljoeneninvestering in samenwerking met Staf Cars uit Lommel. Deze investering heeft als doel de reiservaring voor hun klanten te verbeteren.



Deze ultramoderne touringcars worden ingezet op de populaire routes naar Spanje en bieden de nieuwste technologieën op het gebied van comfort en veiligheid. De nieuwe bussen voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen en zijn voorzien van het geavanceerde General Safety Regulation (GSR)-pakket. Dit systeem bevat onder andere dodehoekdetectie (BSIS), automatische noodstop lichten (ESS), en waarschuwingen bij vermoeidheid of concentratieverlies (DDAW), wat bijdraagt aan een veilige en ontspannen reiservaring voor zowel passagiers als medeweggebruikers.



Ook op multimediaal vlak zijn deze bussen state-of-the-art. Het geïntegreerde Bosch Coach Infotainment TDX-systeem wordt aangestuurd via een gebruiksvriendelijk 7” touchscreen bij de chauffeur en biedt diverse functies voor zowel chauffeur als gids, zoals microfoonaansluitingen, camera- en video-input en hoogwaardige audio.



Daarnaast is elke stoel bank uitgerust met een USB-stopcontact (5V) in het bagagerek, met zowel een USB-A- als een USB-C-poort, zodat verschillende apparaten gemakkelijk kunnen worden opgeladen. Het chassis van de nieuwe touringcars is volledig vervaardigd uit roestvrij staal (INOX), wat zorgt voor extra duurzaamheid en een lange levensduur.





Premium Class – luxe reizen met maximaal comfort

Solmar.nl breidt haar reisaanbod verder uit met de introductie van een geheel nieuwe reisklasse: Premium Class. De eerste rit met deze exclusieve klasse vindt plaats op 23 mei 2025 en brengt reizigers naar zonnige bestemmingen in Spanje. De Premium Class is speciaal ontworpen voor reizigers die op zoek zijn naar extra luxe, comfort en privacy. Op het benedendek van de bus is ruimte voor maximaal 12 passagiers die profiteren van ruime, vrijwel volledig verstelbare stoelen. Gordijntjes aan het gangpad zorgen voor een gevoel van rust en afzondering, zodat men in alle comfort van de reis kan genieten.



Met deze uitbreiding speelt Solmar.nl in op de groeiende vraag naar hoogwaardige en comfortabele busreizen. De Premium Class zal beschikbaar zijn op meerdere populaire routes richting Spanje. Geniet van ultiem comfort en een onvergetelijke reiservaring met Solmar.nl.