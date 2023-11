Solmar, een toonaangevende busreisorganisatie in de reisbranche, kondigt met trots de toetreding aan van Britt van der Steen tot het managementteam (MT) van Solmar, met ingang van 1 december 2023. Naast haar rol als lid in het managementteam van Solmar, zal Britt niet alleen fungeren als Marketing Manager van Solmar, maar ook verantwoordelijk zijn voor de marketing van meerdere reismerken, die vallen onder dezelfde paraplu waaronder Interbus, Staf Cars, IXI Travel en Snowtravel.

Deze strategische zet markeert een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van de groep en symboliseert een gerichte inzet op innovatieve groei binnen de gehele organisatie. Britt van der Steen brengt een schat aan ervaring mee naar haar nieuwe rol, met een indrukwekkende staat van dienst in de marketingwereld. Voorafgaand aan haar aanstelling bij Solmar heeft Britt gewerkt bij gerenommeerde bureaus, waaronder Grizzly New Marketing, waar ze haar vaardigheden en expertise heeft aangescherpt in diverse marketing disciplines.



Paul Cremers, CEO van de groep, benadrukt het belang van deze benoeming: “We zijn verheugd

om Britt van der Steen te verwelkomen in ons managementteam. Ik ken haar al sinds 2018 en

haar ervaring en bewezen track record in marketing zijn van onschatbare waarde voor het

uitbouwen van onze reismerken. Met Britt aan boord kunnen we versnellen om innovatieve &

internationale groei te realiseren.”



In haar nieuwe rol richt Britt van der Steen zich op het ontwikkelen en implementeren van

strategieën die niet alleen de merkbekendheid vergroten, maar ook bijdragen aan het versterken

van de relatie met de doelgroep. De doelgroep zijn voornamelijk senioren die we graag een mix

van offline en online marketing willen aanbieden. “Solmar is een bedrijf met een rijke geschiedenis en een sterke reputatie in de reisbranche. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde marketing team, bestaande uit Data Engineers, Cspecialisten, een e-mail marketeer, Social en Content Marketeers. Om zo bij te dragen aan de groei en innovatie van het bedrijf, zowel in Nederland als op de Belgische en Duitse markt. Samen zullen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen en nieuwe kansen benutten”, aldus Van der Steen.



De benoeming van Britt van der Steen als Marketing Manager en haar toetreding tot het Managementteam zijn stappen die passen in de bredere strategie van Solmar om voorop te

blijven lopen in de dynamische reisbranche. Het bedrijf ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, gedreven door de visie en ervaring van haar als nieuwe marketingleider.