Starten in tijden van crisis? “Waarom niet? Een crisis biedt altijd kansen”

Al maanden hebben ZRA’s te maken met omboekingen en annuleringen en wordt er gewerkt zonder inkomen. De onderneming staat onder druk en alle zeilen worden bijgezet om deze crisis te overleven. Toch starten er de komende weken tientallen nieuwe ZRA’s. Waarom in deze tijd? Is het wel mogelijk om een klantenkring op te bouwen? En lopen ze niet onnodig veel risico op dit moment?

Na zes maanden studeren hebben maar liefst veertien dames en een heer de opleiding tot zelfstandig reisadviseur aan de Personal Travel Academy afgerond. “Deze vijftien nieuwe reisadviseurs zijn met de opleiding gestart vóór de coronacrisis. Het zijn stuk voor stuk ondernemers die zien dat er ook nu kansen zijn in de reiswereld. We selecteren de kandidaten voor de Academy dan ook op ondernemerschap. Daarnaast zijn we enorm blij dat Jeanet Hospes en André Diemers van Reisburo Franeker zich hebben aangesloten bij Personal Touch Travel, een ondernemersduo van de bovenste plank”, aldus Arjan Kastelein (Managing Director Personal Touch Travel) die trots is dat deze ondernemers de opleiding in deze roerige tijd hebben afgerond. “Het vergde nogal wat aanpassingsvermogen voor beide klassen. De klas die in oktober 2019 is gestart met half jaar opleiding heeft in feite niet veel last gehad van de corona-uitbraak, behalve dat het geplande examen uitgesteld moest worden. Voor de klas van eind januari 2020 heeft de coronacrisis behoorlijk wat impact gehad. Lessen konden fysiek niet doorgaan en samen met InCompany hebben we veel lessen digitaal en online kunnen geven. Dat gaf wel andere dynamiek maar we zijn er zeker in geslaagd om ook deze klas volgens planning af te ronden.”

Lees het hele interview met Kastelein en interviews met Milka van Dam (General Manager Travel Counsellors) en Jeroen Otto (Manager Franchise TUI at Home) in ons nieuwste magazine.

