Steven van der Heijden wordt per 1 januari voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds Reizen.

Hij is hiermee de opvolger van Steven van Nieuwenhuijzen, die deze rol jarenlang vervulde. Van Nieuwenhuizen heeft afgelopen week afscheid genomen na het bereiken van de maximale statutaire termijnen. Onder zijn voorzitterschap zijn diverse strategische stappen gezet, waaronder het versterken van de financiële positie en de strategie van de reisgarantiefondsen.

‘Wij danken Steven van Nieuwenhuijzen voor zijn waardevolle bijdrage aan de continuïteit en ontwikkeling van SGR en het Calamiteitenfonds’, zegt directeur Erik Jan Reuver, die stelt dat Van Nieuwenhuijzen zijn rol met grote inzet en deskundigheid vervulde.

‘De Raad van Toezicht heeft recentelijk besloten dat Steven van der Heijden per 1 januari 2026 het voorzitterschap (weer) zal overnemen. Van der Heijden brengt ruime ervaring mee uit de reisbranche en zal zich inzetten om de strategische koers van SGR en het Calamiteitenfonds verder vorm te geven.’

De samenstelling van het bestuur van SGR en het Calamiteitenfonds per 1 januari:

Carola Hoekstra (voorzitter), Bert Scholten en Nick de Leeuw (beide bestuurslid).

Directie: Erik Jan Reuver en Carin Beckers (adjunct-directeur).

Raad van Toezicht: Steven van der Heijden (voorzitter), Arnaud Kouwets, Leonore Heikamp-van Waaij, Yvonne Watzdorf en Walter Schut (namens ANVR).