Coronica, cornicaaaa. Uw steeds meer labiele illegale reisradiozender, hopend, ja, op wat eigenlijk, op een kerstwonder of zo. Waar is de fucking whisky, deze fles is op…

‘Zo, de jingle-inspreker neemt even een korte pauze en wij schakelen graag over ‘De stoorzender’ met DJ Fuck you I love Kittens.

‘Ja, dank, lieve luisteraars. In China zijn ze dus wel weer massaal op reis, met zijn 600 miljoen tegelijk, in hun Gouden Week, een halfjaarlijkse vakantieweek. Het aantal vluchten is tien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Worden we hier bedonderd of wat? Beetje rommelen met de cijfers, de oudjes en zwakkeren in het geheim laten uitsterven en weer vrolijk partijliederen zingend op vakantie. Mooi land, echt waar, maar met een modeldemocratie waar ze in Wit-Rusland nog wat kunnen leren. O ja, sinds the fuck wanneer zijn we Wit-Rusland opeens Belarus gaan noemen? Dat is gewoon de Russische benaming. De benaming Belarus is afkomstig van de Russische woorden Belaja, dat wit betekent, en Roes’, een oude historische benaming voor het gebied. Gaan we Japan nu ook Nippon noemen en Griekenland Hellas? Nou ja, de Russen zullen het wel willen.

Net zoals bij de Chinezen, om daar weer terug te komen, waar zo’n beetje elke airline ter wereld een paar jaar terug uit angst de Chinese business te verliezen Taiwan alvast weer aan communistisch China toeschreef. Ruggengraat van een natte spaghetti, maar ja die rekening komt nog wel een keer. Maar waar het op neerkomt: ik geloof er geen donder van, met die vleermuis en die dierenmarkt. Er was een handelsoorlog gaande en dat raakte de Chinese economie die, een ‘vleermuis’ later, dus nu weer bijna op volle toeren draait terwijl de rest al bijna acht tellen op het canvast ligt. Volg het geld mensen. Maar de conclusie: kunnen we geen claim neerleggen van een paar triljoen? Wordt nooit betaald, weet ik ook wel. Maar uit principe. Of voor de lol. Mooi reisland hoor verder, blijf vooral gaan en roep dan de hele tijd Yánlùn zìyóu! Yánlùn zìyóu! En bestel maar niet meer bij Ali en vraag waar je favo kledingmerk zijn katoen vandaan haalt. Je wilt het niet geloven vrees ik.

Waar ik ook niets van geloof… nou ja, als Trump corona heeft gehad, ben ik Spongebob Squarepants. Zeventig plus en een levenslang dieet van snel vet en suikerrijke frisdrank. En hij is er binnen twee/drie dagen af, klaar voor de verkiezingen. Wacht maar af hoor. We zijn, zoals u hoort, niet vies van de een beetje conspiracy theory, dat weten we, maar we willen in ieder geval wel de discussie aanzwengelen. Bewijs het tegendeel maar eens.

En o ja, lieve luisteraars, nog iets waar DJ Fuck you I love Kittens zich deze week aan heeft geërgerd… waar zijn onze reisBN’ers? Ja, Katje Schuurmans maakt zich woest over een kleine boete die haar mannetje had gekregen. Mag hoor, maar ik had graag wat meer gehoord van het schnabbelend reislegioen aan BN’ers die allemaal heel wereldwijs, en al declarerend graag komen opdraven op onze events en natuurlijk graag in het vliegtuig stappen om goed verzorgd aan hun geghostwritten reisboekjes te werken en betaald te instagrammen. Maar waar zijn ze nu? Nu de reisbranche aan het infuus ligt en ze kunnen helpen met hun aanhang om het reisklimaat te veranderen? Ik hoor ze niet! Of nauwelijks. Of het nu Katje is, Erica, Floor, Chris en al die anderen. Ik hoef ze voorlopig niet meer te zien, hypocriete schnabbelaars.

Maar we sluiten graag positief af: ik nodig u graag uit de Radio Coronica App te downloaden op uw smartphone. Niet alleen ziet u wie in uw omgeving corona en welke soa’s heeft gehad, maar u kunt tegelijkertijd daten, afspreken in een donker hoekje in een nabijgelegen parkeergarage of pizza bestellen. En iedere dag een pushbericht met de kitten van de dag. Kijk, zo maak je een app. We moeten het wel leuk houden nu we nog niet kunnen reizen.

Stay strong luisteraars.

Tijn Kramer

Tijn.kramer@travmedia.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.