Bij de start van een nieuwe maand lanceert Sunair zijn nieuwe steden van de maand. In december zijn dat Valencia en Rome.



Valencia… een zonnige mediterrane stad waar historische straatjes, brede stranden en moderne architectuur samenkomen. De relaxte sfeer, groene parken en heerlijke keuken maken haar warm en uitnodigend.

Voordeel: ook in de winter is de temperatuur in Valencia aangenaam.

Handig: met de Valencia Card kun je gedurende 24-, 48- of 72 uur gebruik maken van het openbaar vervoer en krijg je korting op verschillende bezienswaardigheden.

Niet overslaan: de Ciudad de las Artes Y las Ciencias mag je zeker niet missen.

Wist je dat: Valencia de geboorteplaats van Paella is?

Hoteltips van inkoper Jan Bert: Hotel Las Arenas Balneario Resort***** & Hotel Primus****

Boek een pakketreis naar Valencia in de maand december en ontvang de volgende leuke gratis extra’s:

GRATIS Horchata met Farton ter waarde van 6 euro per persoon.

GRATIS fietstour met Nederlandse gids ter waarde van 37.50 euro per persoon.

GRATIS Capitool top 10 stadsgids ter waarde van 17 euro.

Rome… een tijdloze stad waar eeuwenoude ruïnes, imposante pleinen en sfeervolle straatjes elkaar afwisselen. Met haar rijke geschiedenis, overheerlijke keuken en levendige sfeer voelt elke wandeling als een reis door duizenden jaren cultuur.

Voordeel: Rome is een groot openluchtmuseum waarbij er overal wel iets te zien is.

Handig: Geniet in Rome van de heerlijke Italiaanse keuken.

Niet overslaan: Bewonder de barokke pracht op het Piazza Navona.

Wist je dat: Rome meer dan 900 kerken heeft?

Hoteltips van inkoopster Annette: Hotel Galileo*** & Hotel Canada***

Boek een pakketreis naar Rome in de maand december en ontvang de volgende leuke gratis extra’s: