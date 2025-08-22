

Na meer dan drie decennia stopt GOGO na de zomer van 2025 met haar activiteiten. Dit besluit is genomen in lijn met de strategie van Sunweb Group, waarbij focus en toekomstgerichtheid centraal staan. Hoewel dit het einde is van een geliefd jongerenmerk, blijft Sunweb Group zich inzetten om jongeren een welverdiende vakantie te kunnen bieden.

GOGO Tours werd in Nederland opgericht in 1991 met het aanbieden van skivakanties. Al snel volgden zonvakanties, en groeide het uit tot dé reisorganisatie voor feestvierende jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Wat begon met busreizen naar Europese bestemmingen, breidde zich uit tot vliegvakanties naar maar liefst 21 locaties in onder andere Spanje, Griekenland, Portugal, Kroatië en Turkije.

Totally Summer

Met meer dan 80.000 reizigers per jaar en uitverkochte edities van het eigen festival ‘Totally Summer’ wist GOGO jarenlang vele generaties jongeren een onvergetelijke zomer te bezorgen. Het succes van GOGO werd daarbij mede bepaald door de unieke en vaak exclusieve feesten op toplocaties, met internationale DJ’s zoals Martin Garrix en The Partysquad. Deze evenementen, speciaal voor GOGO-reizigers, zorgden voor een ongeëvenaarde beleving en werden al snel een inspiratiebron voor organisaties en partners op onze bestemmingen, die het concept samen met ons verder uitbouwden.

Stoppen op het hoogtepunt

Vandaag de dag is GOGO nog steeds enorm populair, maar reizen inmiddels steeds meer jongeren via Sunweb. Op locatie vinden zij daar de juiste feesten bij onze partners en andere activiteiten die voorheen alleen via GOGO te boeken waren. “We willen op het hoogtepunt stoppen met GOGO, maar onze rol in het inspireren en bedienen van jongeren blijft bestaan,” legt Tim Van den Bergh (CCO bij Sunweb Group) uit. “Vanuit Sunweb blijven we samenwerken met onze jongerenpartners op bestemmingen, delen we trends en blijven we input geven over de beste DJ’s, feesten en hotspots van het moment. Zo bouwen we ons jongerenaanbod verder uit, maar de verkoop en beleving lopen voortaan via Sunweb en onze lokale partners.”

Laatste seizoen

Het afscheid van GOGO past binnen de strategie van Sunweb Group, waar de komende jaren vol wordt ingezet op de verdere groei en innovatie van Sunweb en Eliza was here. Beide merken staan voor kwaliteit, beleving en het creëren van onvergetelijke vakanties voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren. Voor het huidige seizoen blijft GOGO volledig operationeel. “We zitten nog midden in een mooi seizoen en zijn volledig toegewijd om sterk te eindigen,” benadrukt Van den Bergh. “We zijn ontzettend trots op het huidige GOGO-team in Rotterdam en op onze bestemmingen en maken deze laatste zomer onvergetelijk.”