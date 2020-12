TAT’s Travel Podcast – Frank Oostdam (ANVR) te gast

In deze editie van de TAT’s Travel Podcast is ANVR-directeur Frank Oostdam te gast. Tom van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff bespreken met hem hoe het ervoor staat met de sectorspecifieke steun, is de branche nog wel een eenheid en hoe gaat het met Frank zelf? Verder praat het viertal over de zaak Corendon – Sunweb, de nieuw opgerichte ZRA/Reisagenten Groep en de zaak Ter Haar/OAD – Rabobank.

 

In deze wekelijkse podcast neemt uitgever Tom van Apeldoorn samen met hoofdredacteuren Arjen Lutgendorff (TravelPro) en Theo de Reus (TravMagazine) de ontwikkelingen in de reisbranche door.

