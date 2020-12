Staatslening van miljoenen aan voucherbank

Het kabinet gaat miljoenen beschikbaar stellen voor de voucherbank, dat blijkt uit de stukken die de Telegraaf heeft ingezien. ANVR-directeur Frank Oostdam laat aan NOS-radio 1 weten dat hij nog wacht op een definitief akkoord via een kamerbrief. Oostdam hield vorige week in de TAT’s Travel Podcast nog een slag om de arm over het al dan niet doorgaan ervan.

“Dit zal voorkomen dat een groot aantal bedrijven failliet gaat, omdat ze niet in staat zijn om vouchers uit te keren. Dan zou de SGR moeten uitbetalen en op een gegeven moment zijn die fondsen ook uitgeput. Dan zouden we de hulp van de overheid nodig hebben”, aldus Oostdam in het NOS Radio 1 Journaal.

Bijna een miljoen Nederlanders hebben een voucher en samen zijn deze bijna een miljard euro waard. De Telegraaf kreeg inzage in de opzet. Hoe de regeling precies in z’n werk gaat is nog niet bekend. Wel zou al bekend zijn dat er staatsleningen van rond de 400 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.

