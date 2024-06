Ruim 200 gasten hebben de afscheidsreceptie van Frank Oostdam, die zeventien jaar ANVR-directeur is geweest, gisteren bezocht in Kasteel Hooge Vuursche in Baarn. Kijk hier de speeches terug van Steven van der Heijden, Arjan Kers, Walter Schut, Jacqueline Berkelaar, Dirk Jan Nieuwenhuis en Arjen van Hijum.