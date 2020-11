Thee met Tina en Pablo

Jaaa luisteraars het eerste rondje is voor ons. Pilsje of toch een bacootje? Reisradio Coronica, uw illegale zonnestraal in duistere tijden. Op drift ergens in internationale wateren… en die statenloosheid betekent geen regels! Amicale anarchie en een 24-uurs bar. Maar nu gaan we snel over naar ‘Thee met Tina’, ons wekelijks interviewprogramma.

‘Dankjewel. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een goed gesprek met een lekker kopje thee. Tina doet daar wel een beetje rum bij, want het is al bijna middag, maar dat mag je helemaal zelf weten. Anderzijds… heb je iets te doen dan? Ik bedoel maar. Havana Club 7 jaar, altijd lekker! Maar ik ga snel onze theegast voorstellen die ons hopelijk gaat vertellen hoe reisondernemers out of the box toch aan wat extra inkomsten kunnen komen, een hot topic deze donkere dagen. Daar hebben wij een rasondernemer voor gevraagd, uit een andere branche voor een vers perspectief: Pablo Escobar, zakenman uit Colombia.

Welkom Pablo! ‘Gracias Tina’. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren luisteraars, wel zo makkelijk. Allereerst Pablo, was jij niet dood? ‘No, mentiras! Mentiras de esos hijos de putas de los periodicos!’ Ah, duidelijk, leugens dus van de media, daar hebben wij ook mee te maken. Ken je De Telegraaf Pablo? ‘Si, si, hijos de putas tambien’. Hij vindt het ook geen goede krant luisteraars. Afijn, Pablo, zie jij een oplossing voor het slechte gedrag van al diegenen die aan deze gruwelijke lockdown ten grondslag liggen, de virustwijfelaars, de mondkapjesweigeraars, de illegale feestjesvierders. ‘Si, claro, Tina. Matalos, todos, esos pendejos. Problema resualta.’ Eh, Pablo, we kunnen hier geen mensen gaan omleggen, dat kan echt niet. We hebben hier een democratie. We zorgen voor elkaar, hebben elkaar lief. En als het echt niet anders kan, hebben we wetten. ‘Hahaha Tina, chica. Hahaha. No es verdad. Holanda es un país de narcotraficantes, políticos ingenuos, gente estúpida y un rey sin empatía. Cabrones todos!’

Hmm, lieve luisteraars, heeft Pablo daar een punt? Zijn we een narcostaat geworden, met naïeve politici, domme mensen en een koning zonder empathie? Ik kan hem niet helemaal ongelijk geven, wat jullie? Het voelt allemaal zo onnodig wat we nu doormaken. Als we een beetje beter ons best hadden gedaan. Met zijn allen. Maar laten we in oplossingen denken, meer realistischer. Pablo, jij bent een uitermate geslaagd zakenman, welke tips heb je voor ons om de kachel brandende te houden. ‘Si Tina. Yo amo viajar. Medellin, Miami, Guadelajara, Nueva York, Amsterdam, Camping de Blauwe Meer con mi amigo Ferry Bouman.’ Ah, luisteraars, wat leuk zeg, Pablo is er een van ons, een echte reiziger. Leuk Paab, maar wat zijn je tips voor onze entrepreneurs? ‘Claro guapa. Documentos falsos! Un pasaporte falso de viajar de Alemania a Cuba. Por Ejemplo. Nuevas rutas de distribución! Y documentos con resultados falsos de Covid! Todos 2500 euros. Puedo ayudar, por una pequeña comision’. Nou is dat geen leuk idee? Pablo heeft een hele leuke oplossing om reizen weer beter mogelijk te maken. Iets met andere routes om toch naar bepaalde landen te kunnen reizen en kant-en-klare covid-testen. Goh, wat een vriendelijke man. Gracias Pablo! ‘Claro cabrona, viajar para siempre!’

Tijn Kramer

Tijn@travmedia.nl

