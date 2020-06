“Toerismesector Turkije teleurgesteld dat Europa reisadvies niet aanpast”

Waar Nederlanders sinds vorige week weer welkom zijn in Turkije zonder restricties

Ergens vindt Dal het wel begrijpelijk dat de Europese Unie eerst haar eigen binnengrenzen moet openen en dan pas overgaat naar de buitengrenzen. “Op dit moment zijn er ook gesprekken tussen Duitsland en Turkije en de verwachting is dat Duitsland op 18 juni haar reisadvies voor Turkije gaat aanpassen. Andere landen zullen dit naar alle verwachting ook volgen. In Europa leven ook veel Turkse mensen die ook al maanden hun families niet hebben kunnen zien. Voor deze groep is het extra lastig. Mijn moeder vraagt elke week: wanneer kom je?’.”

Dal raadt mensen aan juist op dit moment een vakantie naar Turkije te boeken. “Als het reisadvies wordt aangepast zal men eigenlijk meer vakantie krijgen dan voorheen. In plaats van drukke hotels zullen meeste hotels circa 50% vol zijn. Je hebt dan meer ruimte in het restaurant aan het zwembad en het stand. De prijzen van vakanties zijn op dit moment lager dan vorig jaar, omdat veel hotels nu prijzen aanhouden van januari/februari met vroegboekkortingen. Hotels die opengaan moeten zich aan strenge regels houden. Er is een roadmap van meer dan 200 pagina’s opgesteld en het personeel moet volgens bepaalde regels gaan werken. Ze dragen bijvoorbeeld altijd een mondkapje en de temperatuur wordt gemeten bij binnenkomst. Wil je in Turkije in een restaurant eten? Dan hoef je niet per se te reserveren. Er wordt, net als in Nederland, bij binnenkomst gevraagd of je klachten hebt. In de openbare ruimtes moet je mondkapje dragen.”

Bekijk op deze website hoe het er vandaag de dag aan toegaat bij Turkse hotels.

In Turkije worden sinds 1 juni versoepelingen doorgevoerd. Restaurant, winkelcentra, etcetera zijn allemaal open. Wel wordt bij de ingang vaak temperatuur gemeten en een mondkapje is verlicht. Sinds donderdag jl. worden er weer vluchten uitgevoerd vanuit Nederland en Duitsland naar diverse Turkse steden. Op deze vluchten kan iedereen een ticket boeken en binnenkomen in Turkije zonder probleem. Andersom mogen alleen personen die in Europa verblijven een ticket boeken. “De corona aanpak en het gezondheidssysteem (waaronder het aantal IC-bedden) van Turkije is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een van de beste van de wereld. We zien dat ook in aantal sterfgevallen. Er zijn circa 4.700 mensen overleden en meer dan 2,5 miljoen testen gedaan. Turkije heeft ook een veel strengere lockdown gehad dan Nederland”, aldus Dal.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.