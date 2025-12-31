TUI verwelkomde dinsdag de 250.000ste passagier van 2025 op de route tussen Amsterdam – Curaçao en vice versa.

Deze passagier vertrok met een vlucht van TUI fly uit Curaçao naar Amsterdam, een belangrijke verbinding voor vakantie, maar ook voor vrienden- en familiebezoek van en naar het eiland. De gelukkige winnaar werd verrast op Hato Airport met gratis tickets.

De mijlpaal komt in een jaar waarin TUI fly een recordaantal vluchten naar Curaçao uitvoert. Tijdens de drukke kerstperiode worden maar liefst 18 retourvluchten uitgevoerd tussen Amsterdam en Curaçao, het hoogste aantal ooit in deze periode. Nog niet eerder bracht een reisorganisatie zo veel reizigers in één jaar naar Curaçao, zegt TUI.

Vluchtuitbreiding in 2026

De sterke vraag naar de bestemming vertaalt zich ook in verdere groeiplannen. In 2026 breidt TUI fly de capaciteit verder uit met extra vluchten in de maanden april en mei, op dinsdag en zondag. Hierdoor komt het totaal op 15 vluchten per week tussen Amsterdam en Curaçao. Deze uitbreiding zorgt daarnaast voor extra vliegcapaciteit naar Bonaire, Aruba en Punta Cana.

‘We hebben in 2025 een recordaantal trajecten gevlogen tussen Amsterdam en Curaçao’, zegt Arjan Kers, Managing Director TUI Nederland en België.

‘Nog niet eerder in de 20 jaar die we al vliegen naar Curaçao, hebben we zo veel passagiers in één jaar vervoerd naar dit mooie eiland. Daarmee heeft TUI een record neergezet. De verwelkoming van de 250.000-ste passagier binnen één jaar is een prachtig bewijs van de langdurige en succesvolle samenwerking tussen Curaçao en TUI fly.’

De frequente en betrouwbare luchtverbinding met Nederland is van groot belang voor het toerisme, de economie en de familiebanden tussen Curaçao en Europa, aldus TUI, dat zegt zich te blijven inzetten voor verdere groei, kwaliteit en connectiviteit. (Foto Unsplash).

