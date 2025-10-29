Na de catastrofale impact van orkaan Melissa, een orkaan van categorie 5, heeft de TUI Care Foundation een dringende inzamelingsactie gelanceerd ter ondersteuning van de zwaar getroffen gemeenschappen op Jamaica.

Orkaan Melissa trof het eiland met enorme windsnelheden. Vroege meldingen duiden op zware verwoesting in de gemeenschappen op het hele eiland. Bovendien is er sprake van aanzienlijke verstoring van essentiële diensten. De situatie ontwikkelt zich nog steeds van uur tot uur, waardoor onmiddellijke en dringende steun noodzakelijk is

De TUI Care Foundation heeft zich, samen met haar partners, gecommitteerd aan het verstrekken van langdurige hulp en sociale ondersteuning om de gemeenschappen te helpen bij de wederopbouw en het herstel.

“Om te garanderen dat de steun direct terechtkomt waar deze het meest nodig is, zal 100% van elke donatie rechtstreeks naar projecten in Jamaica gaan om de door de orkaan getroffen mensen te ondersteunen”, laat TUI weten. Bovendien heeft de TUI Care Foundation een ‘matching’ belofte gedaan om de fondsenwerving te maximaliseren. De Stichting zal elke donatie verdubbelen. Dit houdt in dat voor elke gedoneerde euro, de TUI Care Foundation een bijkomende euro zal bijdragen.