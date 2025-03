Namens meer dan 20 miljoen hotelgasten maakte TUI Group gisterenavond de winnaars bekend van de TUI Global Hotel Awards 2025. Tijdens een feestelijke ceremonie in Berlijn werden in aanwezigheid van kopstukken uit de branche, tophotels en horecaprofessionals, de beste hotels en resorts van over de hele wereld geëerd. De winnaars zijn volledig bepaald door feedback van gasten en behaalden dit jaar hoge kwaliteitsscores geeft TUI aan.

Beste hotel wereldwijd – Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Het hoogtepunt van de ceremonie is de Best Hotel Globally Award, voor het hotel met de beste klantscores over alle markten en alle categorieën. Voor het vierde opeenvolgende jaar werd deze award toegekend aan het Lindos Blu Luxury Hotel & Suites in Rhodos.

Beste nieuwkomer – Constantinou Bros Asimina Suites Hotel

De awards van dit jaar bevatten nieuwe categorieën, waaronder Best Newcomer. De eerste winnaar in deze categorie is het Constantinou Bros Asimina Suites Hotel in Paphos, Cyprus. Het hotel is dit jaar doorgedrongen tot de Top 100 en heeft de hoogste accommodatiescore van alle nieuwe hotels op de lijst laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Beste hotel steden – H10 Casa de la Plata

H10 Casa de la Plata in Sevilla had de beste score in de categorie Steden. Dit nieuw gebouwde viersterrenhotel in het historische centrum van Sevilla werd met de award geëerd vanwege hun kwaliteit en service.

Sustainability award – Akra Hotels

De TUI Sustainability Award 2025 werd uitgereikt aan Akra Hotels voor hun investeringen in 100% groene energie. De hotelgroep is al vele jaren zeer toegewijd aan duurzaamheid en heeft verschillende impactvolle initiatieven binnen hun bedrijf. Hun meest recente investering in een zonnestroom energieproject toont de ambitie om zelfvoorzienend te worden, de elektriciteitskosten te verlagen en bij te dragen aan minder CO2 uitstoot. Hun drie zonne-energiecentrales, gelegen in Elamli en de regio Alanya, hebben een totale capaciteit van meer dan 12 MW en zullen vier hotels van Akra Hotels voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Beste hotel Nederland – Steigenberger Coraya Beach

Onder de Nederlandse TUI gasten scoorde Steigenberger Coraya Beach het beste. Dit vijfsterren resort in Marsa Alam, Egypte werd dan ook geëerd met de award Beste Hotel TUI Nederland.

Beste hotel België – Rixos Sharm El Sheikh

Ook de Belgische gasten kozen een Egyptisch hotel als winnaar. Het eveneens vijfsterren resort Rixos Sharm El Sheikh werd door hen als beste beoordeeld. Beide hotels kregen de bijbehorende award uitgereikt door Arjan Kers, Managing Director TUI Nederland en België.

Eerbetoon aan Carmen Riu – Een pionier in toerisme

Aan de basis van de toerisme-industrie staan individuen en organisaties die gastvrijheid opnieuw hebben gedefinieerd. De Lifetime Achievement Award eert diegenen die een blijvende impact hebben gehad. Tijdens de TUI Global Hotel Awards 2025 ontving Carmen Riu, voormalig CEO van RIU Hotels & Resorts, de Lifetime Achievement Award voor haar visionaire leiderschap in de gastvrijheidsindustrie. Ze heeft een stempel gedrukt op RIU Hotels & Resorts en het wereldwijde toeristische landschap, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Dit zijn alle TUI Global Hotel Award winnaars van 2025:

• Beste hotel wereldwijd: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

• Beste hotel TUI Scandinavië: Strandhotel Flamingo

• Beste hotel TUI Verenigd Koninkrijk & Ierland: TUI BLUE Barut Andiz

• Beste hotel TUI Nederland: Steigenberger Coraya Beach

• Beste hotel van TUI België: Rixos Sharm El Sheikh

• Beste hotel TUI Frankrijk: Club Lookéa

• Beste hotel TUI Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland: Acanthus Cennet Barut Collectie

• Beste hotel TUI Polen & Tsjechië: Hotel Meryan

• Beste grote hotel: Riu Gran Canaria

• Beste nieuwkomer: Constantinou Bros Asimina Suites Hotel

• Beste hotel TUI BLUE: TUI BLUE Barut Andiz

• Beste Hotel Steden: H10 Casa de la Plata

• Beste hotel over land: TIME TO SMILE Aparthotel Golden Lodges

• Beste hotel Oost-Afrika & Med: Lindos Blu Luxehotel & Suites

• Beste hotel Spanje, Portugal & West-Afrika: Grupotel Parc Natural & Spa

• Beste hotel lange afstand: TUI BLUE Olhuveli Romance

• Duurzaamheidsprijs : Akra Hotels

• TUI Care Foundation Award: Metaxa Hospitality Group

• Lifetime Achievement Award: Carmen Riu van RIU Hotels & Resorts

Over de TUI Global Hotel Awards

De TUI Global Hotel Awards is een jaarlijkse prijsuitreiking waarbij TUI Group, namens haar meer dan 20 miljoen gasten wereldwijd, de hotels in haar portfolio erkent en viert die het afgelopen jaar hebben uitgeblonken service en kwaliteit.

De winnaars worden geselecteerd op basis van een zorgvuldige evaluatie van de feedback van hotelgasten van TUI. Hun meningen en beoordelingen bepalen de winnaars. Hiermee weerspiegelen de TUI Global Hotel Awards de tevredenheid erkenning van de mensen die de kwaliteit en service zelf hebben ervaren.