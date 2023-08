De TUI Group heeft het Emerald Zanzibar Resort & Spa op Zanzibar gekocht. TUI breidt daarmee haar aanbod op het Oost-Afrikaanse eiland uit naar vier hotels.

Na een overgangsperiode wordt het all-inclusive resort vanaf begin 2024 geëxploiteerd door TUI Hotels & Resorts. Alle reeds gemaakte boekingen worden overgenomen.

In het lopende boekjaar is het hotelportfolio van de TUI Group uitgebreid met 32 panden, deels geëxploiteerd onder het merk TUI Blue.

Peter Krueger, lid van de raad van bestuur van TUI AG: “Onze eigen hotel- en clubmerken leveren een belangrijke bijdrage aan de groei en het bedrijfsresultaat en bieden onze gasten exclusieve producten.”

Vorig jaar werd door de TUI Group en het in Luxemburg gevestigde HANSAINVEST een wereldwijd hotelfonds opgericht. Krueger: “Het hotelfonds is opgericht met als doel ons succesvolle hotelportfolio verder uit te breiden en de inkomsten van het segment te vergroten. Tegelijkertijd zijn we in staat om professionele beleggers een aantrekkelijke investering in hotelvastgoed aan te bieden. Daar zijn we goed in geslaagd, het fonds is uitgerust met startkapitaal en is operationeel. Nu gaan we de eerste investeringsfase in. Het fonds heeft de middelen om nog meer hotels aan te kopen. De volgende concrete investeringsmogelijkheden worden al nagestreefd.”