Lena, een innovatieve AI explorer, voegt zich bij het bestaande team van TUI influencers en content creators en biedt een unieke, virtuele benadering van reiservaringen. “Met deze toepassing van artificial intelligence kan TUI vakantiegangers sneller, actueler en relevanter informeren. Lena gaat het publiek inspireren met haar beelden van prachtige reisbestemmingen die vanaf vandaag op de social media kanalen en het TUI blog te zien zijn”, aldus de reisorganisatie.

TUI speelt met Lena in op de groeiende acceptatie en voordelen van AI-technologie. Lena heeft de capaciteit om razendsnel op meerdere locaties ter wereld te zijn en biedt daarmee een dynamische en actuele blik op diverse bestemmingen. Hoewel Lena zelf virtueel is, maakt ze gebruik van echte beelden om de schoonheid en cultuur van verschillende plekken over de hele wereld te laten zien. Een testpanel van 2000 respondenten heeft uit vijf profielen gekozen voor Lena als AI Explorer en nieuw gezicht van TUI. De ondervraagden omarmden de mogelijkheden die Lena hen kan bieden. Wel werd duidelijk gesteld dat transparantie een voorwaarde is, Lena moet duidelijk aangeven dat zij AI is. Vanzelfsprekend gaat ze dit aangeven bij al haar posts en blogs.

Waardevolle aanvulling

“Lena vervangt geen van onze huidige influencers, maar vormt een waardevolle aanvulling op ons team”, zegt Roosmarijn Quartier (Director Marketing & Distribution Support TUI). “Met Lena kunnen we onze klanten nog sneller en duidelijker inspireren en informeren over de mooiste reisbestemmingen. Haar vermogen om snel ter plaatse te zijn en gebruik te maken van echte beelden, biedt mooie kansen”, vult Ana Henriques (Head of Marketing Communications TUI) aan.

Lena

Lena is tot leven gebracht door contentbureau Trojan Monkeys, dat verantwoordelijk is voor zowel de ontwikkeling als de productie van deze unieke AI Explorer. “Door AI zoals Lena, te omarmen, kunnen merken sneller inspelen op de wensen van hun klanten maar hen ook betrekken. Dat is naast een technologische innovatie ook een verschuiving naar een meer dynamische klantbeleving”, aldus Auke van Rossum van Trojan Monkeys. Kirsten Schilder is een van de bekende content creators die voor TUI regelmatig op reis gaat. Ook zij is enthousiast:“AI is een interessante ontwikkeling in onze branche. Ik ben benieuwd hoe Lena zich gaat ontwikkelen. Het is belangrijk dat AI een aanvulling is op menselijke creativiteit. Ik ga de content zeker goed in de gaten houden en ben benieuwd naar de unieke plekken die Lena gaat tippen.”