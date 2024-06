De last minute boekingen bij TUI naar de Europese vakantiebestemmingen hebben afgelopen week een flinke boost kregen. Met name het aanhoudende slechte weer zorgde voor een run op last minutes.

“Boekingen met vertrek op korte termijn namen toe met 87% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Ook boekingen voor de komende zomermaanden namen de afgelopen weken toe met 20% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze 20% betreft alle wereldwijde bestemmingen en vervoerssoorten. Favoriet zijn de bestemmingen Turkije, Spanje en Griekenland, maar ook Egypte en Curacao zijn in trek”, aldus de reisorganisatie.

Omringende landen

Deze grote last minute vraag is er ook in de ons omringende Europese landen die ook kampen met slecht weer. TUI ziet ook een verhoogde vraag uit Duitsland, België, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen.