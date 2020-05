“Tunesië is veilig en klaar voor bezoekers”

Tunesië heeft een gezondheidsbeleid geïmplementeerd dat het onder de beste landen ter wereld schaart bij het beheersen van de COVID-19-crisis. Dat laat het Tunesisch Verkeersbureau weten. “Door focus op efficiëntie, anticipatie en veiligheid kent het land een uitstekend herstelpercentage, een effectief zorgplan voor coronapatiënten en een rigoureus pakket hygiënemaatregelen.”

Om de gezondheid te waarborgen en verspreiding van het virus tegen te gaan is een isolatiestrategie voor reizigers geïmplementeerd. Deze heeft ten minste 25.000 besmettingen voorkomen. Ook genetisch onderzoek in het Charles Nicolle-laboratorium in Tunis en de formatie van specialistische onderzoeksteams naar een vaccin maken deel uit van het pakket aan maatregelen. “Bij het borgen van de veiligheid van haar burgers heeft Tunesië moderne technologieën toegepast. Zo zorgen robots voor straatsurveillance, worden met microfoons en thermische camera’s uitgeruste drones ingezet, vindt herhaalde UV-desinfectie plaats en worden laboratoriumtrucks ingezet om in korte tijd tests af te nemen en deze te analyseren.”

“Tunesië zet de inzet van deze succesvolle maatregelen door en is dan ook volledig voorbereid om buitenlandse bezoekers weer veilig te verwelkomen. Daarom heeft het Tunesische Ministerie van Toerisme, voor het comfort van reizigers en om zich op het herstel van inkomend toerisme voor te bereiden, een “Ready and Safe”-label geïntroduceerd. Deze etikettering is verplicht gesteld voor alle dienstverleners in Tunesië, zodat dezelfde en herkenbare normen voor iedereen gelden en breed worden toegepast.”

Om in aanmerking te komen voor een Ready and Safe-label is het vereist om een intern protocol, in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO, te implementeren. Deze aanbevelingen zullen worden opgevolgd en toegepast door alle bedrijven en dienstverleners in de Tunesische toeristische sector. Met deze hygiëne- en preventiemaatregelen is de kans op COVID-19 verspreiding zo gering mogelijk en wordt de gezondheid en veiligheid van toeristen gewaarborgd. “Behalve deze voorzorgsmaatregelen zijn het zonnige klimaat, de heerlijke gastronomie, de gevarieerde regio’s, de uitgestrekte stranden, de comfortabele hotels en restaurants van Tunesië onveranderd. Het land is klaar en veilig om van het verblijf van de bezoekers een ontspannen ervaring te maken.”

