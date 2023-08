Untamed Travelling heeft weer een studiereis op de planning staan voor december. Deze keer naar het Afrikaanse land Namibië.

De maatwerkspecialist heeft een bijzonder reisprogramma door Namibië samengesteld. Wat de tien deelnemers te wachten staat in het land van woestijnen? Schilderachtige landschappen zoals de gekleurde zandduinen van de Sossusvlei, de lieflijke kustplaats Swakopmund en de bijna buitenaardse natuur van Damaraland. Ook ga je op safari in Etosha National Park waar je onder meer de kudu, leeuw, bergzebra, sabel, zwarte impala, giraffe, aardvarken en olifant kunt spotten. In het privé wildreservaat Ongava heb je de unieke kans om zowel de witte als de zwarte neushoorn te zien. Dit alles natuurlijk in combinatie met de inmiddels welbekende Untamed allure, mooie lodges en tented camps en aandacht voor gastronomie.

Aanmelden

Details en de mogelijkheid tot inschrijving zijn begin deze maand per nieuwsbrief verstuurd, dus heb je belangstelling, check dan je mailbox! “De aanmeldingen stromen binnen, dus reageer snel”, aldus de reisorganisatie.