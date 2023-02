Untamed Travelling lid geworden van Virtuoso

Deel dit artikel

Untamed Traveling is uitgenodigd om lid te worden van Virtuoso, het wereldwijde netwerk voor luxe en ervaringsreizen. Lidmaatschap van dit exclusieve netwerk is alleen op uitnodiging en brengt vele voordelen met zich mee.

“Het is het keurmerk voor de meest hoogwaardige reizen van de wereld en ik ben trots dat wij daar nu onderdeel van uitmaken”, laat oprichter en directeur van Untamed Travelling Jozef Verbruggen weten. “We zijn hier zes maanden mee bezig geweest, het is een ongelooflijke strenge selectie. Ik zie Virtuoso echt als een toegevoegde waarde voor Untamed. Het is het keurmerk voor de meest hoogwaardige reizen van de wereld en ik ben trots dat wij daar nu onderdeel van uitmaken. Veel van onze vaste lokale partners zijn ook lid van Virtuoso, wat onze samenwerking alleen nog maar verder zal versterken. Tevens kijk ik ernaar uit om tijdens de vele evenementen die Virtuoso organiseert potentiële nieuwe partners te ontmoeten die een aanvulling kunnen zijn op ons huidige aanbod. Het is belangrijk om je te blijven vernieuwen en altijd naar de toekomst te kijken.”

Expertise

Klanten die boeken bij een Virtuoso lid, maken gebruik van een wereld aan deskundige expertise, interessante reisvoordelen, ondersteuning tijdens hun reis en een nog warmer welkom, diepere connecties en superieure ervaringen op de plaatsen die ze bezoeken. Virtuoso’s totale jaarlijkse omzet van $28- $32 miljard stelt de groep in staat om de beste reizigersvoordelen te bedingen. Voor klanten van Untamed Travelling betekent dit gratis upgrades, dagelijks ontbijt en wifi, evenals extra voordelen die het algehele verblijf verrijken, zoals privé luchthaventransfers, speciale dineropties en spabehandelingen. Deze extra’s kunnen oplopen tot een waarde van $550 per verblijf bij meer dan 1.500 accommodaties in meer dan 100 landen. Virtuoso Voyages biedt exclusieve extra’s op meer dan 800 geselecteerde cruises, inclusief een eigen host aan boord, plus vele voordelen met een toegevoegde waarde van $500 per stel tot enkele duizenden dollars, afhankelijk van de afvaart. Virtuoso On-Sites voegen een extra hoog serviceniveau toe aan de bestemmingen. Gevestigd in meer dan 70 landen, zorgen zij ervoor dat ook de reiservaringen naar een VIP-niveau worden getild; of het nu gaat om een tour door de Sixtijnse Kapel na sluitingstijd of de wachtrijen bij Angkor Wat overslaan.

Auteur Dylan Cinjee