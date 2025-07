Eerder berichtte Untamed Travelling al dat Jozef Verbruggen (directeur Untamed Travelling) de tien best boekende reisagenten bij de reisorganisatie van de afgelopen periode bezocht om hen persoonlijk uit te nodigen voor de inmiddels legendarische ‘toppersreis’.



Hoewel de bestemming – van de reis die gepland staat voor november dit jaar – nog even geheim blijft, maakt de maatwerkspecialist de bestemming van de toppersreis in 2026 al wél bekend. “Deze wordt iconisch”, laat Untamed weten.

Vanwege het 25-jarige jubileum van Untamed Travelling in 2026, belooft de specialist in wereldwijde maatwerkreizen dat jaar nóg groter uit te pakken. En waar kan dat nou beter dan op de plek waar het allemaal is begonnen in het zo geliefde Afrika? De tien best boekende retailpartners van Untamed Travelling gaan volgend jaar najaar tijdens een spectaculaire jubileumtoppersreis de loop van de machtige Zambezi-rivier volgen, van de moerassen van Zambia tot aan de rivierdelta in Mozambique! Het nieuwe boekjaar voor die toppersreis is inmiddels van start gegaan (1 juli 2025 t/m 30 juni 2026) en iedereen kan meedingen naar een plek. “Dus wil je mee naar de Zambezi, leg dan al je aanvragen voor maatwerkreizen vanaf nu bij Untamed Travelling neer.”