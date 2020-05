Untamed Travelling studiereis: laten zien dat reizen veilig is

Afgelopen week heeft Untamed Travelling haar topverkopers uitgenodigd om binnenkort af te reizen naar Tanzania. Deze reis is een ‘statement’ om iedereen vertrouwen te geven om reizen terug op te pakken.

“Afrika kent de minste besmettingen en we willen door zelf weer te gaan reizen aantonen dat het veilig is om te vliegen en naar een ander continent af te reizen. Het continent staat garant voor oneindige open landschappen, schaarse bevolking en lodges die gelegen zijn ‘in the middle of nowhere’. Een sterker signaal door met een groep reis professionals te reizen kunnen we in deze tijd niet afgeven”, aldus de maatwerkspecialist in verre bestemmingen.

4 juli

“Met elkaar bereiken we de gehele Nederlandse reisindustrie en helpen we om een positieve boost te geven aan de zomermaanden.” De groep vertrekt op 4 juli en zal als één de eersten ervaren hoe het is om te reizen na covid-19. Untamed laat weten erg uit te kijken naar de reis en verwacht op deze manier een positieve boodschap naar alle reislustige klanten af te geven.

