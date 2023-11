Op zaterdag 27 januari 2024 is het weer tijd voor ‘de Oscars van de reisbranche’. Tijdens het prestigieuze Reisgala in het Hart van Holland in Nijkerk zullen wederom traditiegetrouw de Vakantie Awards worden uitgereikt.

De Vakantie Awards zijn de bekende en gerespecteerde B2B-brancheprijzen voor vakgenoten, gekozen dóór vakgenoten. Dat betekent dat iedereen die in de Nederlandse reisbranche werkzaam is, wordt gevraagd zijn stem uit te brengen.

De achterliggende gedachte is eenvoudig: mensen die dagelijks op professionele basis bezig zijn met reizen en vakanties weten als geen ander welke bedrijven in de toeristische sector het beste presteren en daarvoor een award verdienen.

Met acht nieuwe categorieën dit jaar worden er welgeteld 36 awards tijdens het Reisgala uitgereikt.