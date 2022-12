Vakdagborrel: Untamed Travelling en Malawi

Deel dit artikel

Op de Vakdag van de Vakantiebeurs houden Malawi en Untamed Travelling een borrel voor reisagenten en relaties bij de stand van Malawi B078 in Hal 12.

“Malawi is een Untamed bestemming bij uitstek. Het rijke wildlife en de uitbundige natuur in combinatie met de gastvrije en warme bevolking maken dat wij ongeëvenaard maatwerk in dit warme hart van Afrika kunnen bieden”, aldus Jozef Verbruggen, directeur Untamed Travelling.

Zorg dat je erbij bent om 12.30 uur op de stand van Malawi B078 in Hal 12 en laat je bijpraten over de nieuwe studiereisbestemmingen van Untamed Travelling en andere recente ontwikkelingen. Onder het genot van een lekkere Malawi Gin Tonic of champagne proosten wij op 2023. Vergeet niet je visitekaartje tijdig bij de stand in te leveren, want onder de aanwezigen zal onder meer gegarandeerde deelname aan een spectaculaire studiereis naar Malawi verloot worden.

In het kort:

Untamed Travelling verzorgt samen met Malawi op de Vakdag van de Vakantiebeurs een borrel en verloot deelname aan een spectaculaire studiereis. Zorg dat je erbij bent, 11 januari vanaf 12.30 uur in hal 12, stand nummer B078.

Author Sharon Evers