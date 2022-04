Van der Heijden: “Oproep ‘kom niet naar Schiphol’ ongenuanceerd en onnodig”

Deel dit artikel

Steven van der Heijden (CEO Corendon) vindt de communicatie ‘kom niet naar Schiphol’ ongenuanceerd en onnodig. En daar kwam nog eens ‘door miscommunicatie’, aldus Schiphol, de kortstondige volledige afsluiting van Schiphol overheen, dat laat hij weten aan Travelpro.

Van der Heijden: “Weliswaar was en is het zeer druk op Schiphol, maar dat geldt vooral voor vertrekhal 1 en 2 waar de incheckbalies van de KLM zich bevinden. In vertrekhal 3 verliep de incheck prima en waren de rijen niet langer dan normaal. De communicatie had dus moeten luiden: ‘Kom niet naar Schiphol als u een vlucht bij KLM en partners hebt geboekt’.”

Genuanceerder

“Onze ochtendvluchten zijn zonder problemen vertrokken en in principe zou dat voor de middagvluchten ook gelden als Schiphol iets genuanceerder had gecommuniceerd. Nu is dat nog maar de vraag. Wij zullen zo lang mogelijk wachten met vertrek totdat zoveel mogelijk passagiers aan boord zijn zodat ze vandaag nog aan hun vakantie kunnen beginnen. Voor veel van onze klanten is het de eerste keer in lange tijd dat ze eindelijk weer eens op vakantie kunnen gaan.”

Author Dylan Cinjee