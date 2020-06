Van Dissel: “Kans dat één iemand iedereen in vliegtuig besmet is heel klein”

“De kans dat iedereen in een vliegtuig besmet raakt door een persoon is buitengewoon klein. Dat heeft zich nog nooit voorgedaan. Terwijl mensen brakend met ebola in toestellen hebben gezeten, bij wijze van spreken. En vaak heeft dat überhaupt geen besmettingen opgeleverd”, dat heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel gezegd in een interview met de NOS .

Donderdagavond kon diezelfde Van Dissel RTL Nieuws (vanaf minuut 7 en 30 seconde) nog geen concreet antwoord geven op de vraag ‘Is het veilig om in een vliegtuig te stappen?’: “Wat betreft vliegtuigen hebben wij nog geen advies uitgebracht. Luchtvaartmaatschappijen treffen zelf bepaalde maatregelen, maar we hebben als RIVM/OMT nog geen specifiek advies met betrekking tot vliegtuigen afgegeven. Dat is ons ook nog niet gevraagd.” Hij gaf daarmee geen antwoord op de vraag of het wel of niet veilig was. In de uitzendingen zaten ook experts die niet overtuigd zijn dat vliegen veilig is.

De NOS plaatste vanochtend om 7.25 uur een interview met Van Dissel waarbij de RIVM-directeur niet zegt dat de kans niet aanwezig is, maar hij en zijn collega’s zijn er inmiddels wel van overtuigd dat de kans dat één iemand iedereen in een vliegtuig besmet buitengewoon klein is. “Het heeft zich nog nooit voorgedaan dat iedereen in een heel vliegtuig werd besmet.”

Volgens Van Dissel is het belangrijk dat de luchtvaart zelf met criteria komt voor veilig vliegen. “Dat zal nooit honderd procent zijn, maar het gaat er om dat de risicovermindering zo groot mogelijk is.” De RIVM-directeur vertelt in het interview met de NOS over een aantal situaties waarbij mensen reisden met infectieziektes, zoals de Mexicaanse griep, ebola en open tuberculose. “Een van de dingen die je daaruit leert is dat als iemand met een besmettelijke ziekte aan boord is geweest zonder dat men het door heeft, dat het contactonderzoek beperkt kan blijven tot de personen die rond die persoon in het vliegtuig hebben gezeten.”

Op de opmerking dat er in treinen wel moeite wordt gedaan om anderhalve meter afstand te houden en de vraag waarom dat in vliegtuigen niet nodig zou zijn, laat Van Dissel weten: “Ik kan me voorstellen dat het ingewikkelder is om dat in vliegtuigen aan te kunnen houden, om toch nog tegen redelijke prijzen te kunnen vliegen.” Verder liet de RIV-directeur op de vraag ‘Is het complexer dan een trein of bus?’ weten: “Nee, het is daarmee te vergelijken.” KLM bracht eerder onderstaande video uit.

