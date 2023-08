De cruiseschepen varen weer en het aantal boekingen groeit gestaag. Daarom is VCK Cruises op zoek naar een enthousiaste medewerker voor onze dynamische reserveringsafdeling. Het is een veelzijdige functie op ons kantoor in Amsterdam, waarbij je contact hebt met klanten en leveranciers.

Het bedrijf en de cultuur

VCK Cruises is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een trendsetter in de Nederlandse cruisewereld. Wij concentreren ons op het hogere segment met een innovatief productaanbod en geloven in een zeer persoonlijke, flexibele aanpak waarbij we onze klanten veel waar voor hun geld bieden. In het hechte team met 13 collega’s wordt hard gewerkt én gelachen. Met veel plezier hebben we ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot koploper in het premium en luxe cruise segment. Onze dienstverlening is een van onze pijlers; dat vinden we een logisch onderdeel van het boeken van een verzorgde cruisevakantie. VCK Cruises werkt al meer dan 50 jaar aan het organiseren van cruisevakanties en maakt deel uit van de VCK Group. De VCK Group staat voor kwaliteit en persoonlijke dienstverlening met focus op voortdurende procesverbetering. Met haar Amsterdamse roots is het bedrijf actief in logistiek en reizen.

De functie en de inhoud

Voor onze reserveringsafdeling in Amsterdam zijn we op zoek naar een enthousiaste commercieel ingestelde collega. Ons aanbod van unieke cruisevakanties vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Als Cruise Consultant verkoop je onze mooie reizen actief en met passie. Je begeleid onze klanten vervolgens tijdens het hele boekingsproces en zorg je dat de boeking perfect wordt afgewikkeld. Veel van onze boekingen zijn maatwerk en een gedegen kennis van de cruise- en reiswereld is dus essentieel. Samen met jouw collega’s streef jij ernaar altijd net dat beetje extra service te verlenen en houd je rekening met de specifieke wensen van de klant. Met een gezonde dosis humor en optimisme pas je goed in het gezellige team van collega’s die jou graag willen ontmoeten.

De arbeidsvoorwaarden:

Een marktconform salaris

29 vakantiedagen (op basis van fulltime)

Een dynamische en levendige werkplek

Een hecht team met gezellige collega’s

Gratis parkeren voor de deur met een kilometervergoeding óf volledige reiskostenvergoeding voor reizen met het OV

Jouw bagage

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de verkoop van (cruise)reizen

Je bent bekend met Amadeus (of andere GDS)

Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Je bent communicatief en commercieel vaardig

Een afgeronde opleiding in the richting toerisme is een pré

Belangstelling?

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van VCK Cruises? Stuur je cv naar vacatures@vckcruises.nl of neem telefonisch contact op met Anita Böhm op 020 – 6 800 878, zij vertelt je graag verder over deze uitdagende functie.