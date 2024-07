Travel Challenge, een meerdaags evenement, georganiseerd door Reiswerk en partners uit de branche, viert met de 2024-editie haar tienjarig bestaan. Dat is een bijzonder feit op zich, en ook dat er dit jaar niet één maar twee studenten zijn uitgeroepen tot Travel Talent van het Jaar.

Dat dit concept staat als een huis blijkt ook dit jaar weer wanneer niet minder dan 64 vierdejaarsstudenten Toerisme, Marketing, IT en Data Science zich samen met een flinke groep deskundigen uit het onderwijs en het werkveld verzamelen op Eindhoven Airport voor de vlucht naar Portugal. Samen gaan zij de uitdaging aan om voor Nederlandse reisorganisaties een duurzame oplossing te vinden die bijdraagt aan de wederopbouw van een bestemming na een (natuur) ramp.

Hoe?

Esther Gathier (Manager Reiswerk) trapt nog voor het aan boord gaan van het toestel af met een presentatie. Een krachtige die schokkende beelden toont van de gebieden die hard zijn geraakt door rampen in de natuur. De video geeft direct het belang van de opdracht weer. “Wat doet zo’n bosbrand in Monchique in Portugal met de lokale bevolking?”, vraagt Gathier hardop aan de zaal. “Niet alleen zij die in toerisme werken, maar ook bijvoorbeeld voor degenen die de hele oogst in vlammen hebben zien opgaan. Hoe houd je die mensen in het getroffen gebied, hoe voorkom je leegloop en hoe blijf je als aanbieder de regio aan je klant verkopen?”

Aan de slag

De eerste volle dag in de Algarve vangt aan met een reeks presentaties. Ook deze ochtend is het aan Gathier om de groep als eerste toe te spreken. “Wat fijn om alle enthousiaste teams in de zaal te zien. Jullie hebben in de app de businesscase kunnen bestuderen, het is tijd om aan de slag te gaan. Jullie dagen zijn, reken daar maar op, goed gevuld. Zowel met de opdracht als met de games. Voor beide kunnen jullie munten verzamelen. Het team dat aan het einde van de week de meeste munten in de spaarpot heeft verzameld, wordt winnaar van deze Travel Challenge. De prijs die daar tegenover staat: het hele team wordt uitgenodigd om bij de jaarlijkse ANVR-barbecue aanwezig te zijn. Daarnaast kiezen we een Travel Talent. Wie deze titel in de wacht sleept, mag rekenen op een ticket naar het ANVR-Congres in Oman.” Studenten porren elkaar in de zij en kijken elkaar verwachtingsvol aan, want wie wil die kans nu niet?

‘Be a futurist’

Susana Cardoso, directeur Visit Portugal Nederland en België, legt de aanwezigen gepassioneerd uit wat de groeiwensen van het land zijn. Ze benadrukt dat de Algarve, waar de Travel Challenge te gast is, bijna een derde van de totale markt domineert, daarbij kiest onder de Nederlandse vakantievierders bijna de helft (47%) voor deze regio. “Echter, het gros kiest voor een verblijf aan onze kustlijn, het binnenland zoals Monchique en omgeving wordt (nog) niet bezocht.” Wat belangrijk is om in ogenschouw te nemen, is het feit dat Visit Portugal vooralsnog niet het doel heeft in aantal overnachtingen te groeien, maar wel in waarde. “Jaarrond toerisme, is iets dat we nastreven. Dat, gecombineerd met duurzaamheid en tevreden lokale bewoners, is ons doel voor de toekomst.” De video die ze de zaal toont, sluit dan ook toepasselijk af met de woorden: ‘Don’t be a tourist, be a futurist’.

Algarve is meer dan strand

André Gomes (President Visit Algarve) richt zich eveneens tot de young talents. “Dat de Algarve al meer dan tien keer is uitgeroepen tot de beste strandbestemming is mooi”, zo stelt hij. “Maar dit stukje Portugal is zoveel meer. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende wandel- en fietsroutes in het binnenland.” Ook hij ziet graag meer spreiding van de toeristen, niet enkel in de regio maar ook op de kalender en dat zijn niet de enige uitdagingen waar hij voor staat. Efficiënt watermanagement behoort daar even goed bij. De studenten kunnen genoeg ideeën putten uit doelen omtrent wandelfestivals, bescherming van het erfgoed en de wens meer (inheemse) bomen te planten.

Verander het perspectief

Frank Oostdam (ANVR-directeur) vraagt de jonge garde van perspectief te veranderen. “We zijn in transitie en daar hebben we jong talent voor nodig.” Door een visuele slide toont hij de weg van verandering. “Op dit vlak ziet de één enkel vlakjes, maar zie je ook cirkels?” Twijfelend steken een paar mensen de hand omhoog. “Heel goed,” bemoedigt hij. “Die cirkels zijn er namelijk wel degelijk en als je ze eenmaal ziet, kun je ze niet, niet zien. Je hebt je perspectief verbreed. Houd dat vast. Bij je opdracht en in het werkveld.” Behalve dat Oostdam de focus graag op maatschappelijke relevantie in de branche wil leggen, pleit hij er eveneens voor om de context te veranderen, het reis-DNA onder de loep te

nemen om de essentie van het reizen te ontleden en niet geheel onbelangrijk, wanneer de wereld verandert, wat doe je in de tussentijd?

Rampzalig

De businesscase heeft als focus duurzame wederopbouw na een ramp. Hanita van der Meer (Marketing & Communicatiespecialist bij de ANVR) heeft als crisismanager bij verschillende grote reisorganisaties voor genoeg hete vuren gestaan. ‘Hoe handel je in het geval van een ramp?’, is dan ook haar vraag aan de zaal. “Soms kun je op een (naderende) ramp voorbereiden, zoals bijvoorbeeld een faillissement, maar veel vaker heb je ten tijde van een crisis die luxe niet.” Aan de hand van boeiende voorbeelden vat ze samen: “Ten tijde van een ramp zorg je ervoor om bij de feiten te blijven. Draag je verantwoordelijkheid, blijf als organisatie zichtbaar en bereikbaar, toon medeleven aan je gasten en de lokale bevolking en blijf menselijk. Bovendien, vergeet concurrentie ten tijde van een ramp, dat komt op een ander moment wel weer.”

Work hard, play hard

De businesscase is belangrijk, de presentatie voor een heuse Dragons’ Den eveneens, maar de Travel Challenge is er niet alleen om de het hele verblijf in overleg en achter de laptop door te brengen. Reiswerk heeft Justcurious in de arm genomen voor paar hele toffe games. Ontspannend? Niet bepaald, aangezien de resultaten van deze spellen net zo goed meetellen voor de eindscore.

De Dragons Den bestaande uit v.l.n.r. Michel Izau voorzitter Monchique Tourism Association Esther Gathier Reiswerk Hanita van der Meer ANVR Eppo Steenhuisen Entrepreneur in de reisbranche.

Mijn ego weegt zwaarder

D-reizen trapt de reeks games af met een hiking game ‘No nuts, no glory’. Hamvraag vooraf is: Ben je een denker of een doener? De doeners verlaten op weg naar Miradouro da Fóia als eerste de bus. De denkers gaan mee naar de top en krijgen een adembenemend mooi uitzicht. Op het wandelpad sjouwen de doeners met zakken zand – hoe meer zakken, hoe meer punten – de denkers buigen zich onder meer over de vraag welke accommodatie het best bij welke D-reizen-klant past. Met meer dan 30 graden is de wandeling, inclusief ballast, heftig, maar zoals een student roept: “Mijn ego weegt zwaarder dan deze zakken zand.” Dat is een ware winnaarsmentaliteit. Na wat versnaperingen en een koel drankje van een foodtruck boven op de berg test Net Travel Group (NTG) hoe goed iedereen op de hoogte is van de technologische ontwikkelingen in de reisbranche. Zo komt men erachter dat inflight entertainment al een stuk langer bestaat dan gedacht en heeft deze generatie duidelijk niet van Martinair gehoord.

Weten en weten

Het eeuwenoude dorpje Silves is met het historische centrum en indrukwekkend kasteel het decor voor de TUI city game, waarbij het draait om generative AI. Met een tablet in de hand, worden puzzels en vraagstukken opgelost. Bij een goed antwoord ontvangen de studenten een prompt. Wie de kernwoorden in ChatGPT combineert, komt als eerste bij de eindbestemming, het Teatro Mascarenhas Gregório. Op het podium van dit iconische toneel licht Brit Haarmans (Innovation lead TUI) een tipje van de digitale sluier. In het kasteel van Silves wordt de Corendon Game ‘het Lagerhuis’ gespeeld. Er zijn drie stellingen te verdedigen, allen met de focus op duurzaamheid. De jury bestaande uit Kimberly Punselie (Corendon), Eppo Steenhuisen (entrepreneur in de reisbranche) en Marissa List (Corendon) en geeft het verlossende antwoord over wie de meningen het best beargumenteerd.

Presenteren kun je leren

Dag vier staat vrijwel geheel in het teken van de businesscase. Overleggen, brainstormen, strategie bepalen en het financiële plan vormgeven. Aan het einde van de dag reikt Eppo Steenhuisen wat handvatten aan, hoe op dag vijf de jury te imponeren met een goede presentatie. In de straten van Monchique barst het jaarlijkse dorpsfeest los, de studenten proosten met de locals alvast op een goede afloop.

De winnaars.

En de winnaar is

Zoveel teams, zoveel ideeën. De ene presentatie werd voorgedragen aan de Dragons’ den met gezonde spanning, de andere op een luchtige manier gebracht. De één in pak, de ander in badjas. Ideeën die elkaar overlappen, ideeën die uniek blijken. Van een mindfulness-resort tot een wandelevenement. Team zeven, onder leiding van Tim van der Wel (Avila Reizen) en docent Petra Jansen (Fontys), wint met het concept ‘Garden Watchers’ de groepsopdracht. De kernwoorden: teamplayer, proactief, nieuwsgierig, verbinder, naast de alle blootgelegde skills voor de reisbranche zijn, niet op een, maar op twee studenten van toepassing. Voor het eerst kent de Travel Challenge twee Travel Talenten. Stijn van Son en Jolien Giovinazzo (beiden Hogeschool TIO) zien we in november terug in Oman. Gefeliciteerd!

Travel Challenge 2024 werd mogelijk gemaakt door

Reiswerk, Corendon, D-reizen, NTG, TUI, Visit Portugal, Visit Algarve, SGR, Calamiteitenfonds, ANVR, FNV, CNV, Riksja Travel, AirPlus, de Jong Intra vakanties, Avila Reizen, BUas, NHL Stenden, InHolland, Saxion, TIO en Fontys. Newways, het leerbedrijf van de HBO-bacheloropleiding Tourism Management, droeg zorg voor de logistiek. Justcurious verzorgde de games op de verschillende locaties en droeg zorg voor de app. De uitvalsbasis was het Monchique Hotel in Monchique.