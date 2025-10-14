In november vormt Rabat, de hoofdstad van Marokko, het decor van het jaarlijkse ANVR-Congres. Onder het thema: connecting – connecting people, connecting continents, connecting businesses & connecting worlds, ontmoeten reisprofessionals elkaar om te leren, te inspireren en samen de toekomst van de sector vorm te geven. Rabat biedt met haar mix van erfgoed en moderniteit het perfecte decor voor dit verbindende thema.

Hotels

Deelnemers verblijven in twee hotels, namelijk het Fairmont Residence La Marina Rabat-Salé en Tour Hassan Palace. Het stijlvolle Fairmont Residences La Marina Rabat-Salé, gelegen tussen Rabat en Salé aan de Atlantische kust. Dit moderne hotel combineert Marokkaanse elegantie met internationale luxe. Vanaf de rooftop met infinitypool en het restaurant Le Deck reikt het uitzicht ver over de rivier en oceaan. Gasten starten hun dag in ontbijtrestaurant L’Écume en sluiten af met een Marokkaans diner in Dahlia of een glas wijn in de elegante lobbybar La Verrière. Het hotel fungeert bovendien als een van de congreslocaties, met moderne zalen die ruimte bieden aan plenaire sessies en interactieve workshops.

Het Tour Hassan Palace staat sinds 1912 symbool voor luxe en Marokkaanse gastvrijheid. Het elegante hotel aan Avenue Chellah combineert Moorse architectuur met tijdloze klasse. Gasten genieten van verfijnde gerechten in Maison Arabe en Le Laurier, een uitgebreid ontbijt in The Impérial, en een ontspannen sfeer in The César. Voor een drankje lonken The Jazz Bar en Le Trendy, waar cocktails, wijn en muziek samenkomen in stijl.

Residentie

Het programma speelt zich niet alleen af binnen het hotel. Op de eerste congresdag (donderdag 13 november) gaan de congresdeelnemers eerst naar de residentie van de Nederlandse ambassadeur waarop in het Fairmont Rabat hotel de officiële opening plaatsvindt.

In en rond Rabat

Rabat zelf staat sinds 2012 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst als voorbeeld van een moderne hoofdstad met historische monumenten. Tijdens de stadstour op de tweede dag van het congres bezoeken deelnemers de imposante Hassan-toren en het Mausoleum van Mohammed V, wandel je door de schilderachtige Kasbah des Oudayas met haar witblauwe huizen en ontdek je de levendige Medina. Na de stadstour is er een lunch in de mooie Andalusian Gardens. De tuinen liggen verscholen achter de hoge muren van de Kasbah.

Een bijzondere congreslocatie is het Mohamed VI Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst (MMVI). Dit museum is onderdeel van de Nationale Stichting van Musea van Marokko, een netwerk van veertien instellingen dat zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van kunst en cultuur in het land. Het museum toont niet alleen de rijkdom van Marokkaanse en Afrikaanse moderne kunst, maar symboliseert ook de brug die Marokko slaat tussen traditie en vernieuwing.

Excursies

Op de een-na-laatste dag is er de mogelijkheid om een van de volgende steden per bus en/of trein te bezoeken; Casablanca, Tanger, Meknes of Fez. In Fez wacht de grootste autovrije medina ter wereld, inclusief de wereldberoemde leerlooierijen en de Al-Qarawiyyin-universiteit, de oudste nog functionerende universiteit ter wereld. Meknes verrast met de stadspoorten van Bab Mansour, paleizen en een bezoek aan Volubilis, een Romeinse stad die eveneens op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Tanger, eeuwenlang een inspiratiebron voor schrijvers en kunstenaars, toont zijn kosmopolitische karakter met Cap Spartel en de Grot van Hercules. Casablanca laat juist de moderne kant van Marokko zien, met als hoogtepunt de indrukwekkende Hassan II-moskee, gebouwd deels boven de oceaan.

KLM-feest

De feestavond, traditioneel verzorgd door KLM, vindt plaats in Chellah. Chellah, net buiten het centrum van Rabat, is een fascinerende archeologische site waar verschillende tijdperken samenkomen. De resten van de oude Romeinse stad Sala Colonia liggen er naast de middeleeuwse islamitische necropolis van de Meriniden. Bezoekers kunnen er door smalle paden lopen tussen ruïnes van badhuizen, moskeeën en stadsmuren, terwijl ooievaars op de oude torens nestelen. Chellah biedt een interessant kijkje in de geschiedenis van Rabat en is een rustige plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Onder de sterrenhemel en tussen eeuwenoude muren komen verbinding en historie letterlijk samen.

Inspiratiebron

Met de hotels als comfortabele uitvalsbasis, sessies op iconische locaties en diners op eeuwenoude sites belooft het ANVR-Congres 2025 een unieke ervaring. De combinatie van moderne congresfaciliteiten en UNESCO-Werelderfgoed weerspiegelt het centrale thema: verbinding. Rabat toont hoe heden en verleden, Afrika en Europa, traditie en moderniteit elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken. Een stad die inspireert en uitnodigt tot samenwerken én precies wat de reisbranche in deze tijd nodig heeft.