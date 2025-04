Ondanks dat vliegen de veiligste manier van reizen is, zijn er nog veel mensen die vliegangst ervaren. Wat kan je doen om klanten met vliegangst gerust te stellen?

Vliegangst kan zich bij elke passagier anders uiten. Wat kun je het beste doen als iemand vliegangst heeft? Bente (cabin crew member TUI fly) deelt haar ervaringen aan boord. “Hebben jouw klanten vliegangst, laat ze dit kenbaar maken bij de cabinebemanning, zo hoeven zij de angst niet alleen te dragen. En misschien zijn ze al een beetje geholpen als ze zich gezien of gehoord voelen door mensen die werken in deze branche en hiermee dus regelmatig te maken hebben.”

Turbulentie

Vliegangst is niet voor iedereen hetzelfde, meestal, wordt het veroorzaakt door eerder meegemaakte turbulentie. “Dit komt bij meerdere mensen voor en hierbij kan de bemanning helpen. De piloten kunnen vaak voorspellen wanneer er gedurende de vlucht turbulentie zal ontstaan. De bemanningsleden kunnen dit aangeven bij de reizigers en ook uitleggen waardoor de turbulentie veroorzaakt wordt. Door deze uitleg kan de angst bij passagiers afnemen, maar het neemt uiteraard niet weg dat turbulentie best spannend kan zijn”, zegt Bente.

Angst

Josine Arondeus (GGZ-psycholoog, psychotherapeut en luchtvaartpsycholoog) geeft aan dat mensen met vliegangst vaak ook onderliggende klachten hebben. “Vaak hebben mensen met vliegangst ook last van angst in afgesloten ruimtes (claustrofobie), bij hoogtes en situaties waarin zij ervaren geen controle te hebben, zoals het meerijden in de auto als passagier. Mensen met paniekstoornis ervaren ook vaak vliegangst, omdat zij vooral bang zijn de situatie niet aan te kunnen omdat ze vrezen gek te worden, ziek te worden of iets dergelijks. Ook kan vliegangst te maken hebben met traumatische gebeurtenissen.”

Oplossing

Hierdoor is het niet mogelijk om één werkende oplossing te bieden voor iedereen. Josine laat weten dat cognitieve gedragstherapie een oplossing kan zijn. Door professionele hulp kan je vervolgens van vliegangst afkomen. Zonder professionele hulp is het ook goed mogelijk om vliegangst behapbaar te maken. Als er een vlucht aankomt is het van belang om goed voorbereid op reis te gaan. Op de vraag hoe passagiers zich het beste mentaal kunnen voorbereiden op een vlucht, antwoordt Josine: “Mensen kunnen zich informeren over de luchtvaart door onder meer, een boek over te vliegangst lezen, ook om goed zicht te krijgen waarom vliegen zo beangstigend is. Ze kunnen ook ontspannings- en ademhalingsoefeningen doen, en ik raad passagiers met vliegangst aan om geen koffie te drinken, wel veel water te drinken en gezond te eten. Op de dag van vertrek of de dag ervoor iets van sport te doen, in elk geval te bewegen.”

Afleiding

Bente geeft nog enkele tips om een vlucht voor een passagier met vliegangst zo aangenaam mogelijk te maken. “Neem voldoende afleiding mee, luister muziek op een noise cancelling-koptelefoon, lees een boek of kijk een film of oude foto’s op je laptop of tablet.” Josine vult aan: “Alles waar je zin in hebt, kun je doen. Als je alleen een boek vasthoudt maar er niet in leest, dan helpt het niet. Volgens Josine kan een passagier met vliegangst ook afleiding zoeken door het maken van een praatje. Dit kan zijn met reisgenoten, andere passagiers of met de bemanningsleden.”

Actief luisteren

Bente geeft aan: “Mensen met vliegangst raad ik aan op tijd te boeken en om met reisgenoten de persoonlijke voorkeursplek te reserveren.” De Cabin crew krijgt geen speciale training om mensen met vliegangst te helpen. Onderling bespreken ze wel welke oplossingen zij kunnen bieden aan vliegangstige passagiers. “Zodra ik een passagier met vliegangst spreek, merk ik vaak al veel emotie en daarom vind ik het extra belangrijk om de passagier op zijn gemak te laten voelen. Ik zoek dan een manier van contact die daar het fijnst bij voelt. Zit deze passagier in zijn stoel, dan ga ik er gehurkt bij zitten zodat ik op ooghoogte het gesprek kan voeren.” Hierbij geeft zij aan dit ook te doen zodat de mensen op de stoelrijen ervoor en achter niet meekrijgen om zo de privacy te beschermen.

App tegen vliegangst

Wat kan jij als reisagent doen als je iemand met vliegangst wil helpen? Volgens Josine wordt de volgende ‘fout’ vaak gemaakt: “Zeggen dat je ziet dat iemand bang is en dat je dat naar voor diegene vindt. Dat moet je eigenlijk niet doen. Net als het zeggen dat er geen reden is om bang te zijn. Mensen zijn bang, omdat ze aan nare dingen denken, vervelende voorspellingen hebben of met onprettige associaties of herinneringen kampen. Ze zijn niet bang, omdat er op dat moment iets ergs aan de hand is. Laat ze dus vooral uitspreken waar ze écht bang voor zijn. Bied ze iets te drinken en eten aan, en laat ze dus vooral praten.” Josine raadt als tip een handige app aan: “Veel mensen weten niet dat er een app bestaat die kan helpen om vliegangst te verminderen. Zero Phobia biedt zes behandelingen om je vliegangst te overwinnen. Het is geen vervanging van professionele hulp, maar kan mensen met vliegangst helpen. Het is het proberen waard.”

Dit artikel is te lezen in Travelpro, april 2025