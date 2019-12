Vuelandia lanceert ‘Vuelandia Group Tool’

Vuelandia heeft vandaag de Vuelandia Group Tool gelanceerd. “Met dit slimme stukje software kunnen reisagenten eenvoudig en snel groepsaanvragen doen voor hotelboekingen”, aldus Mikel van Nimwegen (mede-oprichter/-eigenaar Vuelandia).

Zoeken is mogelijk op land, plaats, soort accommodatie en rating. Ook is het mogelijk in de zoekopdracht een maximaal budget aan te geven, evenals welke type kamers er worden gezocht en hoeveel kamers er worden gezocht. Specifieke en aanvullende wensen kunnen worden vermeld in het Engels in het veld ‘notes’.

“Het makkelijke aan onze tool is dat je zelf de boeking in de gaten kunt houden. Je krijgt automatisch een e-mail met daarin de verschillende hotelopties en vanuit hier kun jij zelf een beslissing maken voor welk hotel je gaat”, aldus Van Nimwegen.

“Reisprofessionals die gebruik willen maken van de Vuelandia Group Tool, maar nog geen toegang hebben tot ons alles in een dashboard -de Vuelandia Travel Navigator-, raad ik aan hun agentschap te registreren.”

