Wat moeten we van Apollo Reizen verwachten?

Een extra aanbieder op de Middellandse Zee, daar was in de Nederlandse retail wel oren naar, zo kreeg de redactie van Travelpro her en der te horen. Maar wat is Apollo en wat zijn de plannen van het bedrijf dat begin dit jaar werkelijk van start ging? Travelpro spreekt erover met Thomas de Bruijn, teamleader Apollo Reizen.

Apollo Reizen heeft al 30 jaar ervaring met traditionele pakketreizen in Scandinavië. Het bedrijf werd opgericht als Apoller Resor in 1982 door Fotios Costoulas (en zijn vroegere partner Georgios Hadjis). Destijds werden er vier Griekse bestemmingen aangeboden: Athene, de Atheense Rivièra, Poros en Naxos. Ondertussen is Apollo Reizen sinds 2015 onderdeel van DER Touristik, de op één na grootste touroperator van Europa. Het Nederlandse kantoor is het eerste kantoor buiten Noord-Europa en met een Nederlands team wordt hier – als ANVR-lid en SGR-deelnemer – aan de weg getimmerd.

