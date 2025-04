Na de release van het nieuwste seizoen van HBO’s The White Lotus zijn mensen geïnspireerd om de adembenemende locaties uit de serie zelf te ervaren. Het komt dan ook niet als een verrassing dat deze tropische bestemming enorm is gestegen in populariteit onder de vakantiegangers laat Cathay Pacific weten.

Het “White Lotus” effect, eerder al zichtbaar in een stijging van het toerisme naar Hawaï en Italië na de eerste twee seizoenen, richt zich nu volledig op Thailand. De betoverende weergave van de idyllische stranden, luxe resorts en levendige cultuur heeft wereldwijd de verbeelding van kijkers geprikkeld, wat zich vertaalt in een concrete toename van reisinteresse.

Cathay Pacific voert dagelijks meerdere vluchten uit naar Thailand via haar thuisbasis in Hongkong en biedt daarbij een premium reiservaring. Vanaf het moment dat passagiers aan boord stappen, genieten ze van ruime zitplaatsen, een menu met Aziatische en internationale gerechten en een samengesteld entertainmentaanbod—perfect om de eerste twee seizoenen van The White Lotus in te halen voor de landing in Thailand.

“Naarmate de interesse in Thailand toeneemt na het nieuwste seizoen van The White Lotus, zijn we enthousiast om reizigers te helpen hun inspiratie om te zetten in werkelijkheid,” zegt Paul Johannes, European Vice President of Customer Travel en Lifestyle bij Cathay Pacific. “Met ons uitgebreide routenetwerk, bekroonde service en uitstekende Business, Premium Economy en Economy Class maken we het verkennen van Thailand gemakkelijker en aangenamer dan ooit.”

Cathay Pacific biedt verschillende reisklassen en tariefopties die aansluiten bij alle reizigers, of ze nu op zoek zijn naar een luxe ontsnapping of een budgetvriendelijke optie. Met gemakkelijke verbindingen naar Thailand vanuit de internationale hub in Hongkong maakt Cathay Pacific het eenvoudig om dit land te ontdekken.