Zwitserland vanaf 28 juni volledig open voor toerisme

Vorige week is het reisadvies van Zwitserland versoepeld. “Op dit moment geldt nog een quarantaineplicht voor niet-gevaccineerde Nederlanders, maar de verwachting is dat dit op 28 juni gaat veranderen”, dat laat Zwitserland Toerisme weten aan TravelPro. We gingen in gesprek met Armando Troncana (Directeur Zwitserland Toerisme Benelux) over komende zomer.

Heeft het versoepelde reisadvies invloed op de boekingen?

Troncana: “Het versoepelde reisadvies heeft zeker een impact op reizigers die nog niet hebben geboekt of die twijfelen over hun bestemming. Nederlanders kunnen met een gerust hart hun zomervakantie in Zwitserland boeken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ook niet-gevaccineerde Nederlanders vanaf eind juni naar Zwitserland kunnen reizen, zonder in quarantaine te moeten gaan. Wel moeten zij een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Voor wie volledig gevaccineerd is tegen Covid-19, of daar onlangs van genezen is, gelden geen beperkende maatregelen.”

Wat kunnen toeristen verwachten?

“Dankzij het hoge aantal gevaccineerde mensen in Zwitserland en het goed georganiseerde testbeleid, is het mogelijk om zonder grote beperkingen te reizen. We zijn er klaar voor om onze gasten te verwelkomen, mede dankzij de strenge hygiëne- en veiligheidsprotocollen, die gelden voor de gehele toeristische sector, van restaurants en hotels tot musea en het openbaar vervoer. Omdat veel van onze gasten op zoek zijn naar belevenissen in de natuur, kunnen zij ontspannen en zorgeloos genieten van hun vakantie. En niet op de laatste plaats: de hele toeristische sector in Zwitserland ziet ernaar uit om de Nederlandse gasten weer te mogen verwelkomen. Alle bedrijven doen hun uiterste best om hen een onvergetelijke ‘post-corona-vakantie’ te bieden.”

Waar moeten toeristen rekening mee houden?

“De basisregels blijven bestaan: handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand houden, mondkapje dragen waar dat vereist is (in de meeste openbaar toegankelijke gesloten ruimtes) en jezelf laten testen indien je symptomen hebt. Voor de rest kunnen onze gasten volop genieten van hun vakantie.”

