“De afkeer van toerisme op de Canarische Eilanden begint zorgwekkend te worden”, dat heeft de nieuwe minister van Toerisme van de Canarische Eilanden gezegd in een gesprek met Spaanse media.

“Ja, er ontstaan conflicten tussen toeristen en lokale bewoners, maar het is essentieel om deze geschillen aan te pakken. We moeten een branche die voor de pandemie verantwoordelijk was voor 35% van het BBP van de Canarische Eilanden en de hoofdbron van economische activiteit is niet zwartmaken.”

Afkeer

Door de ongecontroleerde toename van verhuur van vakantiewoningen (op de Canarische Eilanden tien nieuwe appartementen per dag) en slecht toezicht, zou er volgens Spaanse media een groeiende afkeer ontstaan tegenover toerisme in bepaalde kustgebieden en eilanden. De explosieve groei van het aantal aan toeristen verhuurde appartementen en een tekort aan sociale woningbouw zorgt ervoor dat de huurprijzen onbetaalbaar zijn geworden voor veel van de inwoners. Daarnaast is er een toename van illegale vakantieverhuur.

Niet/wel groeien

“Als de verhuur illegaal is, moeten we het bestrijden met inspecties en boetes”, aldus de minister. Ze voegt eraan toe: “Het gaat er niet om het te verbieden of te stoppen, maar om het op een manier te reguleren die onze concurrentiepositie en kwaliteit als bestemming niet schaadt, en tegelijkertijd het toerisme laat floreren. De Canarische Eilanden hebben ruimte voor verbetering, richting uitmuntendheid, en dat is waar we naar willen groeien: niet in aantal bezoekers, maar in toeristische uitgaven.”



Foto: Playa de Amadores, Gran Canaria. Copyright: Shutterstock.com.