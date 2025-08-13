AI-gegenereerde reisschema’s: 10% scoort voldoende

Wat doe jij als een klant met een AI-gegenereerd reisschema je kantoor binnenstapt? Stuur je hem weer weg, of grijp je de kans om je expertise te laten zien?

Nieuw onderzoek laat zien dat dit precies het moment is waarop je je meerwaarde kan bewijzen. De cijfers tonen aan dat AI-plannen vaak nog tekortschieten in haalbaarheid, logica en personalisatie. Pieter Weymans (Travel360°) verwijst hier naar de recente studie: “TripTailor: A Real-World Benchmark for Personalized Travel Planning”.

