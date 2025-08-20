Air Canada heeft de eerste vluchten weer hervat na de staking van het cabinepersoneel. Afgelopen weekend legden zo’n 10.000 stewards en stewardessen van Air Canada het werk stil.

Met de vertrekken van AC009 van Toronto naar Tokio-Narita, AC556 van Vancouver naar Los Angeles en AC489 van Montreal naar Toronto, heeft Air Canada gisteren de vluchten hervat om Canadezen weer op weg te helpen. De drie vluchten waren de eerste van in totaal 155 vluchten die gepland stonden voor die dag. De luchtvaartmaatschappij hervat de vluchten geleidelijk, te beginnen met een beperkt aantal internationale vluchten. Dit aantal zal geleidelijk toenemen naarmate de luchtvaartmaatschappij de komende dagen de vluchten in Canada, de VS en de rest van de wereld hervat.

Tien dagen

“We zijn er volledig op gefocust om onze klanten weer op weg te helpen. Het hervatten van de wereldwijde vluchten zal tot tien dagen duren, omdat vliegtuigen en bemanning niet op hun plek staan. Daarnaast zijn verplichte onderhoudscontroles vereist, omdat vliegtuigen al meer dan drie dagen aan de grond staan. Helaas zullen in deze periode sommige vluchten worden geannuleerd totdat de dienstregeling is gestabiliseerd. We zullen klanten ruim van tevoren op de hoogte stellen en opties bieden”, aldus Mark Nasr (Executive Vice President en Chief Operations Officer van Air Canada).

Dashboard

Air Canada heeft een speciaal dashboard online gezet, waar het vluchtherstel gevolgd kan worden: http://aircanada.com/action