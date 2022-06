ANVR, FNV en CNV Vakmensen: reisbranchemedewerkers beschikbaar om te helpen op Schiphol

Deel dit artikel

Luchthaven Schiphol heeft op 16 juni jl. duidelijk gemaakt dat vele honderdduizenden mensen komende zomer niet via Schiphol kunnen reizen. Dat heeft te maken met personeelstekorten op de luchthaven bij vooral de security en de bagageafhandeling. Sociale partners in de reisbranche denken graag mee aan een oplossing.

Samen onderzoeken zij nu de mogelijkheid om op korte termijn personeel van ANVR-reisbedrijven te laten meewerken op de luchthaven tijdens de aankomende drukke weken. Als Schiphol daarvoor open staat denken partijen snel honderden medewerkers voor de drukste momenten te kunnen detacheren.

“Het gaat om betrokken medewerkers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om voor hun klanten de mooiste reizen te boeken en die nu graag willen helpen om te voorkomen dat deze reizen alsnog niet door kunnen gaan.”

“Nu het niet mogelijk is de komende periode om reizen te verkopen voor de zomermaanden, kunnen we de medewerkers inzetten om proberen zoveel mogelijk reizen door te laten gaan. We begrijpen dat dit het een en ander vraagt voor het screeningsproces dat wordt toegepast door de luchthaven en roepen de overheid op om dat in de praktijk ook mogelijk te maken”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

“Wij vinden het belangrijk dat het op vrijwillige basis is en dat reisprofessionals dus wel zelf de keuze hebben of ze zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Het is dan ook het meest logisch dat het gaat om medewerkers die in de buurt van de luchthaven wonen”, aldus Sijtze de Bruine, bestuurder van CNV Vakmensen.

Mohamed Gafki, bestuurder bij FNV : “En daarnaast mag er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvinden: de medewerkers die worden gedetacheerd door de reisbedrijven bij Schiphol moeten ook de zomerbonus krijgen zoals die is afgesproken met de bonden.”

Partijen willen snel met Schiphol om tafel om concrete afspraken te maken over de detachering van reisbranchemedewerkers.

Author Arjen Lutgendorff