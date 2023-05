ANVR: veel last minutes voor april en mei

Deel dit artikel

De ANVR-GfK monitor noteert een groei in boekingen in maart dit jaar, in vergelijking met 2019. Opvallend is dat het aantal boekingen met vertrek in april en mei flink hoger is dan in voorgaande maanden. De reiziger wil dus nog graag last minute op vakantie.

In vergelijking met maart 2022 is het aantal boekingen gelijk. Qua ontwikkeling volgen de eerste maanden van 2023 min of meer de trend van 2019. Met 85% blijft het aandeel boekingen voor Europa hoog. Voor de overige continenten groeien ten opzichte van 2022 Azië (+49%) en Afrika (+31%) flink. Noord-Amerika, Oceanië en vooral Zuid-Amerika hebben nog wat in te halen de komende maanden.

Europa

Vorig jaar was maart de eerste maand waarin weer zonder beperkingen werd geboekt. Reizigers kozen toen vooral Europese bestemmingen. Die aantallen worden voor de meeste bestemmingen nu niet gehaald, maar in maart 2023 zijn Europese vakantiebestemmingen beduidend beter geboekt dan in het pre-corona jaar 2019.

Het vakantiegedrag laat zich dit jaar goed vergelijken met vorig jaar, zowel in aantal als in de keuze voor vakantiebestemmingen. Een paar voorbeelden zijn: Oostenrijk noteerde een groei van +21%, Zweden +19% en Tsjechië +22%. Portugal(-24%) en Kroatië (-26%) lopen ten opzichte van maart 2022 wat achter.

Auteur Dylan Cinjee