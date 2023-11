Met Fox, gespecialiseerd in rondreizen, zegt ANWB Reizen te streven naar het bereiken van een breder publiek. Begin december gaat de website fox.nl live.

Het reismerk, dat zijn oorsprong vond in 1996, werd in 2021 opgenomen in ANWB Reizen, waardoor de naam FOX verdween. In tegenstelling tot het verleden richt Fox zich nu op Europese én verre bestemmingen, en op gezinnen, stellen en individuele reizigers, of ze nu de voorkeur geven aan groepsreizen of individuele reizen. Volgens ANWB Reizen vormt Fox een mooie aanvulling op het huidige aanbod van de reisaanbieder dat zich steeds meer gaat richten op reizen met ledenvoordeel. “Terwijl de ANWB via haar eigen kanalen een breed scala aan ANWB Reizen aanbiedt – van stedentrips tot autoreizen en van vakantieparken tot groepsreizen – specialiseert Fox zich volledig in rondreizen die ook via derden geboekt kunnen worden”, aldus de reisorganisatie.

In december zijn de eerste reizen te boeken op fox.nl en bij de samenwerkende reisbureaus, zowel voor de Nederlandse als Belgische markt. Het aanbod wordt in 2024 verder uitgebreid. Fox wordt met een marketingcampagne geïntroduceerd, met onder meer de lancering van de website, de uitgave van een nieuwe brochure en de aanwezigheid op de Vakantiebeurs in januari 2024.