Asturië, Milaan Bergamo, Pula en Reus nieuw bij Ryanair vanaf Airport Weeze

Ryanair kondigde vandaag haar nieuwe zomerdienstregeling vanaf Düsseldorf Weeze voor 2023 aan, met in totaal 31 routes, waaronder nieuwe routes naar Asturië, Milaan Bergamo, Pula en Reus.

Daarnaast verhoogt Ryanair zijn vluchtfrequenties op populaire routes zoals Agadir, Faro, Malaga, Trapani en Zadar. “Ryanair is verheugd de stationering van een vierde vliegtuig (die een totale investering van 400 miljoen dollar inhoudt) aan te kondigen naast ons nieuwe zomerschema voor 2023 van meer dan 190 wekelijkse vluchten op 31 routes, waaronder vier nieuwe routes naar Asturië, Milaan Bergamo, Pula en Reus”, aldus Dara Brady (directeur Marketing & Digital Ryanair).

Sinds de opening van zijn basis 15 jaar geleden heeft Ryanair meer dan 24,5 miljoen passagiers vervoerd, en bijna 28 miljoen sinds de start op Düsseldorf-Weeze in 2003. Sebastian Papst (luchthavendirecteur Airport Weeze): “We zijn blij met het vierde Ryanair-toestel en ook met de nieuwe bestemmingen. Dit is goed nieuws voor onze luchthaven, onze regio en voor onze Duitse en Nederlandse gasten. De beslissing van Ryanair om zijn vluchtaanbod volgende zomer aanzienlijk uit te breiden is ook een bevestiging van het uitstekende werk van onze teams en het grote potentieel van onze luchthaven.”

Author Arjen Lutgendorff