Award voor ‘talentvolle’ Schiphol CEO Dick Benschop

Schiphol CEO Dick Benschop heeft tijdens het jaarlijkse ‘Ambassadors Award Dinner’ in Washington, dat eind vorige week plaatsvond in het het Mayflower Hotel, uit handen van de Netherland-America Foundation (NAF) een award ontvangen. De Schiphol-baas ligt in Nederland momenteel onder vuur in verband met de drukte op Schiphol.

“We willen Mary & Marius Heersink, Dick Benschop en Richard DeLuca, bedanken voor hun inzet voor de kernmissie van de NAF om werelden samen te brengen”, aldus de organisatie. In een aankondiging over het event schrijft de organisatie: ‘De awards, genoemd naar voormalige Amerikaanse ambassadeurs in Nederland, zullen in mei worden uitgereikt aan deze talentvolle personen’, waarop onder andere Benschop wordt genoemd.

Boaz Hulsman (commercieel directeur Noord-Amerika van KLM) zou tijdens het event hebben laten weten dat de vraag groot is naar de in maart jl. gelanceerde route Schiphol – Austin.

Het jaarlijkse evenement, gestart in 1991, is een samenwerking tussen de Netherland-America Foundation (NAF) en Holland on the Hill (HotH), een gezamenlijk project van de Koninklijke Nederlandse Ambassade, de U.S. Congressional Caucus on the Kingdom of the Netherlands, het bedrijfsleven, en de NAF.

Tijdens het diner werd bekendgemaakt hoeveel geld er via een veiling was opgehaald, waarvan een deel van de opbrengst de educatieve uitwisselingsprogramma’s van de NAF ondersteunt. ‘In het bijzonder een die veelbelovende studenten uit Nederland en de Nederlandse Cariben naar Washington, D.C. brengt voor een zomerprogramma dat hen academisch uitdaagt aan de George Mason University en stages bij congreskantoren, NGO’s of particuliere bedrijven biedt.

Tijdens de veiling kon er worden geboden op een breed scala aan items, waaronder een hotelverblijf op Curaçao, privérondleidingen door musea in D.C. en Amsterdam, vliegtickets van KLM, Delta en Azul.

Author Arjen Lutgendorff